La Academia de Historia de Panamá retoma funciones tras 40 años sin actividad

Esta semana se produjo un evento trascendental para la <b>investigación</b> y la <b>divulgación de la historia de <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>. El <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a> realizó recientemente la <b>reactivación de la Academia de Historia de Panamá</b>, acreditando como nuevos miembros a Patricia Pizzurno, Celestino Andrés Araúz, Óscar Vargas Velarde, Carlos Cuesta Gómez, Stanley Heckadon Moreno, Ana Elena Porras, Mario Molina Castillo y Alfredo Figueroa Navarro.La ceremonia de reactivación de la institución tuvo lugar el pasado 21 de mayo en el Salón Ejecutivo del Ministerio de Cultura de Panamá y estuvo encabezada por la ministra de Cultura, <a href="/tag/-/meta/maruja-herrera">Maruja Herrera</a>, junto al historiador Omar Jaén Suárez.Durante el acto, la titular de MiCultura destacó que 'la historia es una columna esencial de nuestra identidad y de nuestra cultura'.La reorganización de la Academia de Historia de Panamá, de acuerdo con la ministra Herrera, se fundamenta en el <b>Decreto Ejecutivo No. 3 de 2026</b>, cuyo objetivo era devolver la fortaleza y la vida institucional a una entidad llamada a custodiar y proyectar la <b>memoria histórica de Panamá</b>.El acto no solo reconoció el aporte de Omar Jaén Suárez a la investigación de la historia nacional, sino que también se celebró en el contexto del <b>bicentenario del<a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico"> Congreso Anfictiónico</a> de Panamá</b>.La Academia de Historia de Panamá fue fundada el 16 de mayo de 1921 y permaneció inactiva durante los últimos 40 años, por lo que su reactivación constituye un <b>momento histórico para la cultura y la historiografía panameña</b>.