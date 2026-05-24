La Academia de Historia de Panamá retoma funciones tras 40 años sin actividad

Esta semana se produjo un evento trascendental para la investigación y la divulgación de la historia de Panamá. El Ministerio de Cultura (MiCultura) realizó recientemente la reactivación de la Academia de Historia de Panamá, acreditando como nuevos miembros a Patricia Pizzurno, Celestino Andrés Araúz, Óscar Vargas Velarde, Carlos Cuesta Gómez, Stanley Heckadon Moreno, Ana Elena Porras, Mario Molina Castillo y Alfredo Figueroa Navarro.

La ceremonia de reactivación de la institución tuvo lugar el pasado 21 de mayo en el Salón Ejecutivo del Ministerio de Cultura de Panamá y estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Maruja Herrera, junto al historiador Omar Jaén Suárez.

Durante el acto, la titular de MiCultura destacó que “la historia es una columna esencial de nuestra identidad y de nuestra cultura”.

La reorganización de la Academia de Historia de Panamá, de acuerdo con la ministra Herrera, se fundamenta en el Decreto Ejecutivo No. 3 de 2026, cuyo objetivo era devolver la fortaleza y la vida institucional a una entidad llamada a custodiar y proyectar la memoria histórica de Panamá.

El acto no solo reconoció el aporte de Omar Jaén Suárez a la investigación de la historia nacional, sino que también se celebró en el contexto del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

La Academia de Historia de Panamá fue fundada el 16 de mayo de 1921 y permaneció inactiva durante los últimos 40 años, por lo que su reactivación constituye un momento histórico para la cultura y la historiografía panameña.