La actriz Arantxa de Juan trae a Panamá el método de actuación de Susan Batson

Cuando la actriz española Arantxa de Juan se preparaba para impartir el taller intensivo del método de la intérprete estadounidense Susan Batson, se sentía entusiasmada pese al cansancio de haber aterrizado en el país hacía menos de 24 horas. “Yo adoro Panamá”, dijo De Juan al iniciar esta entrevista.

En una conversación con La Estrella de Panamá, la actriz —quien interpretó el rol protagónico de la película ‘Todos Cambiamos’, del director Arturo Montenegro— manifestó su entusiasmo por volver al país, al que conoció por primera vez en 1998.

En esta ocasión será la facilitadora del curso basado en el método de Batson, organizado por la Asociación de Derechos Audiovisuales de Panamá (ASDAP). El taller - el cual finalizará este próximo 8 de marzo - se desarrollará en dos partes. Por un lado, se trabajará el manejo escénico frente a la cámara, donde se integran las experiencias personales del actor a la historia que se busca contar, con el objetivo de lograr una interpretación viva y natural. Por otro, se pretende que el actor panameño amplíe su caja de herramientas y expanda sus posibilidades mediante ejercicios que potencian diversos sentimientos como la vulnerabilidad, el gozo y la alegría, entre otros.

“Esto supone una especie de renacer para el actor y la actriz porque terminan conociéndose más de lo que hubieran imaginado, en niveles absolutamente profundos. De manera que conseguimos que esa excelencia se traspase al trabajo que realizan. (...) Con este método ayudas a identificar tus propias crisis para ponerlas al servicio del personaje y hacer que esa historia sea creíble”, explicó De Juan sobre un método de actuación que también emplean numerosas personalidades mediáticas como Oprah Winfrey, Nicole Kidman y Juliette Binoche.

Gracias al apoyo de Batson pudo prepararse para su papel protagónico en ‘Todos Cambiamos’, donde interpretó a Federico, un padre de familia que decide aceptarse a sí mismo y emprender un proceso de cambio de género. Con este personaje, De Juan obtuvo galardones en diversos festivales, entre ellos en Hollywood y Nueva York.

”Ese personaje me marcó mucho porque yo no conocía mucho a esas personas que tenían esa necesidad de cambiar de sexo para ser ellas mismas. Tenía una vecina que era una mujer transgénero, que hacía ropa interior para personas transgénero, y yo no entendía cómo era ese proceso del cambio de género. Fue muy interesante y pedagógico. Hubo mucha gente que me ayudo mucho en ese proceso de construcción del personaje, el cual no fue fácil. Yo no podía decir que no a interpretar este personaje, tiempo después las mujeres transgénero se me acercaron y me dieron las gracias por contar su historia”, describió sobre aquel entonces.

De Juan conoció a Batson en un momento de su vida en el que, según sus propias palabras, se sentía “aburrida” de su profesión.

“Es lo peor que le puede pasar a un actor, porque este trabajo sin pasión no tiene sentido. Hice un pequeño taller en España con uno de los profesores de la escuela de Susan Batson, con Sebastián Gálvez, y decidí irme un par de meses a Nueva York con el objetivo de renovarme. Lo que me da una mayor satisfacción al enseñar este método es que trabajas con la verdad más profunda, íntima y deliciosa que tenemos cada uno a la hora de interpretar. Yo llevaba mi fuerza, mi energía y mi sabiduría, fruto de todo lo que he vivido, al servicio de los personajes. Para mí, eso fue un renacer como actriz. A partir de ahí no he parado de trabajar y cada proyecto que he tenido ha recibido muchísimo reconocimiento”, contó orgullosa.

Ahora, De Juan busca brindar ese acompañamiento a los actores panameños para que puedan brillar y cumplir sus expectativas profesionales en un curso organizado con el apoyo de Marisín Luzcando y Ash Olivera. No obstante, esta no es la única iniciativa en la que ha participado en Panamá, ya que el año pasado impartió un taller en la Ciudad de las Artes. A partir de ese momento, ASDAP decidió contactarla para que más actores se beneficiaran de sus conocimientos.

En esta línea, la actriz señaló que el actor —al igual que profesionales de áreas como la medicina o la abogacía— requiere de una formación constante.

“El exponerte a nuevos conocimientos te da una flexibilidad que se requiere a la hora de interpretar distintos personajes y trabajar con distintos directores, equipos e historias. Unas veces haces comedia, otras tragedia y otras acción, y pueden existir diferencias en la forma en que trabaja cada director o cada elenco de una serie o película. Lograr esa flexibilidad es fundamental para poder trabajar a gusto y jugar el juego que te proponen. La actuación es jugar, pero ese juego es algo serio porque estás contando historias importantes en medios que requieren una inversión significativa. Eso llena al actor de responsabilidad ante lo que está haciendo”, resaltó.

Para alcanzar ese nivel final de éxito, el método Batson busca ser un aliado que permita al actor trabajar hacia esa meta profesional, que no necesariamente se resume en alcanzar la fama, sino en cautivar y conectar con el público que ve una de sus películas o series.

“En uno de los ejercicios propongo que los alumnos identifiquen aquellos bloqueos que les impiden convertirse en los actores que quieren ser. Son esas voces internas que te dicen que no. Por ejemplo, un profesor que les dijo que eran malos actores o alguien que se sintió solo en casa cuando era niño y desarrolló una sensación de inseguridad. Se identifican esos bloqueos y se rompen de una forma artística: el actor declara quién quiere ser y lo celebra. De ese modo pasas de ser alguien vulnerable a alguien que celebra el actor que quiere ser (...) Ser un buen actor es comunicar y hacer sentir porque cuando comunicas tienes el deber de tocar el corazón de los espectadores”, describió De Juan.