La ‘Armonía en discordia’ de Sari Holland

Sus conceptos preferidos

La primera muestra que hizo Sari Holland fue a sus 23 años cuando terminaba la universidad. En esa época sus trazos eran figurativos, dedicados a las formas humanas, y luego se inclinó por los elementos de la naturaleza, un tema que actualmente predomina en sus obras.

Sobre esto comentó Holland, que le gusta tener a la naturaleza como una fuente de inspiración porque desde siempre le ha gustado estar en contacto con ella. “Cuando camino me llaman mucho la atención las hojas, las flores, los colores de la naturaleza, y sobre todo observar a Panamá. Si es la lluvia que cae en el suelo, observó la repetición de las precipitaciones sobre las hojas”.

“Mi base y la inspiración de mis obras ha sido siempre la naturaleza. Siempre trato de buscar la luz natural, inclusive en la noche busco una lámpara para buscar la luz. Me guío de esos tonos que salen y las formas que me llaman la atención”, detalló durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Otra característica de ‘Armonía en discordia: baile de formas y colores en el jardín terrenal’ es que el espectador podrá ver muchos movimientos y contrastes de colores. Holland explicó que siempre ha manejado los movimientos, inclusive desde antes de acudir a la universidad. “El manejo de colores fuertes me gusta. Siempre he manejado los contrastes, hasta cierto punto son un poco arriesgados”.

Aunque lo antes planteado, aclaró Holland, dependerá del humor que tenga, ya que el humor la llevó a realizar obras más monocromáticas. “Escogía la paleta de colores dependiendo en cómo me sentía en ese momento (...) Se ve mucha fuerza y agresión en ‘Caminador de perros’, ves eso: que era el contraste azul atrás contra los amarillos, naranja, fucsia, turquesa”.

La mayoría de las obras fueron elaboradas durante la pandemia, pero hizo varias un poco antes de declararse la emergencia epidemiológica. “Las obras fueron un método de escape total. Decía que si no pintaba, me volvía loca. Me daba ansiedad salir con la mascarilla, sentía que no podía respirar. Una de las obras que vendí se llama ‘Oxígeno”.

En la pandemia, Holland necesitaba ese contacto con la naturaleza. “En la pandemia viví en un apartamento pequeño. No podíamos salir. Allí comenzó el estudio del medio ambiente. Al no poder tener contacto con la naturaleza, fue una necesidad tenerla en mi sala a través de mis obras”.