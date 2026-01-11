La Biblioteca Nacional ofrece cursos para este verano 2026

La investigación periodística, la formación del liderazgo y la expresión artística son algunos de los tópicos sobre los que versarán los programas de verano que ofrecerá este año la Biblioteca Nacional, cuyas inscripciones ya están abiertas. Estos programas tienen el fin no solo de ofrecer una alternativa para las vacaciones sino de ofrecer actividades educativas y recreativas que van desde el dominio de las herramientas digitales hasta el fomento del espíritu emprendedor. Todos los cursos son de acceso gratuito.

El primero de ellos es el taller de investigación para jóvenes denominado ‘Investigo y publico contenido verificado y cool’, el cual será dirigido por la periodista Karen Bernal y está diseñado para adolescentes entre los 14 y 18 años de edad. Las sesiones de dicho taller se realizarán los martes y miércoles de enero (13, 14, 20, 21, 27 y 28), extendiéndose de manera especial hasta el 3 y 4 de febrero en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. debido a la densidad de sus contenidos. Los interesados en participar pueden realizar su inscripción a través del enlace: https://forms.gle/JPzFyeDcj6cdogBj6.

Otro taller está dirigido al desarrollo de las habilidades de liderazgo en los más pequeños. Se trata del curso de emprendimiento infantil ‘Pequeños Empresarios’, dictado por Deylin Hernández de Castro. El taller – el cual inicia el próximo 15 de enero - está destinado a niños de 8 a 12 años y se llevará a cabo los jueves y viernes en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.. Las inscripciones para este programa están disponibles en el siguiente formulario: https://forms.gle/L3YjhMACuoqMrSbD6.

Finalmente, la licenciada Alda Castro impartirá un taller de expresión artística el cual tiene por nombre ‘Arte infantil y expresión emocional’, enfocado en niños de entre 5 y 7 años y 8 a 12 años, según la sesión. Las clases tendrán lugar los jueves y viernes a las 3:00 p.m., brindando un espacio para el desarrollo creativo y el manejo de las emociones. Para asegurar un cupo, se debe completar el registro en: https://forms.gle/1XtNSxnJdPbCLvP99.