La cuarta temporada de ‘Bridgerton’ impulsa el ‘regencycore’ y enciende el debate sobre las desigualdades

La cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Bridgerton’ – la cual se estrenó entre enero y febrero de este año – está generando un gran furor en las redes sociales y, en consecuencia, de pie a que se generen diversas tendencias en torno al universo de esta serie de época en la que no falta el romance y la intriga en su formato más palaciego. Una de estas tendencias es denominada el ‘regencycore’, la cual hace alusión a una estética inspirada en la moda del período de la Regencia británica, el cual se llevó a cabo entre los años 1810 y 1820 y en la cual se sitúa la serie ‘Bridgerton’. En este sentido, los fanáticos de la serie han buscado emular a sus personajes favoritos vistiendo prendas de estilo clásico. Eso sí, lo que hace del ‘regencycore’, una tendencia actual es que combinan estas prendas con otras más modernas que se usan en el día a día. Los vestidos con la cintura alta, las mangas abullonadas, los corsés modernizados y los accesorios románticos como joyas y guantes marcan la pauta en este sentido.

Este tipo de tendencias en lo que se refiere a la moda no solo se pueden observar en fiestas temáticas de Bridgerton sino en el día a día de aquellos que son fanáticos de la serie, quienes utilizan una que otra pieza considerada ‘vintage’ dentro de sus prendas ya sea para salir a trabajar, de fiesta o, simplemente, para andar de paseo.

El debate en las redes sociales

La pasión por Bridgerton también se puede palpar en las redes sociales como X e Instagram donde los espectadores comentan en tiempo real las impresiones que les va dejando la serie. “La temporada 2 de Bridgerton es mi serie de confort, jajaja, pero la temporada 4 podría entrar en la competencia, jajaja. (...) ¿Entonces la temporada 4 de Bridgerton lo está dando todo: cuento de hadas, amor prohibido, angustia, la temporada más sexy hasta ahora, comentario social sobre las diferencias de clase, las dinámicas de género y el anhelo... todo al mismo tiempo?”, rezan algunas de las opiniones de los televidentes en X sobre el devenir narrativo de la serie, cuya trama gira en torno a aspectos que bien podrían formar parte del debate público de hoy en día como las diferencias y las desigualdades que se sufren en la actualidad. En cambio, las redes sociales Instagram y Reddit – que se basan en un componente más gráfico – son las plataformas predilectas para que los fanáticos de la serie puedan intercambiar sus impresiones de una forma, si se quiere, mucho más jocosa y elocuente. A través del canal de Reddit r/Bridgerton se tratan diversos tópicos de la serie girando en torno a lo que pasa en la misma, o bien, cuestionando la forma en cómo se conducen los personajes.