La cuarta temporada de ‘Bridgerton’ impulsa el ‘regencycore’ y enciende el debate sobre las desigualdades

La pasión por Bridgerton también se puede palpar en las redes sociales como X e Instagram donde los espectadores comentan en tiempo real las impresiones que les va dejando la serie. '<b>La temporada 2 de </b><i><b>Bridgerton</b></i><b> es mi serie de confort, jajaja, pero la temporada 4 podría entrar en la competencia, jajaja. (...) ¿Entonces la temporada 4 de </b><i><b>Bridgerton</b></i><b> lo está dando todo: cuento de hadas, amor prohibido, angustia, la temporada más sexy hasta ahora, comentario social sobre las diferencias de clase, las dinámicas de género y el anhelo... todo al mismo tiempo?</b>', rezan algunas de las opiniones de los televidentes en X sobre el devenir narrativo de la serie, cuya trama gira en torno a aspectos que bien podrían formar parte del debate público de hoy en día como las diferencias y las desigualdades que se sufren en la actualidad.En cambio, las redes sociales Instagram y Reddit – que se basan en un componente más gráfico – <b>son las plataformas predilectas para que los fanáticos de la serie puedan intercambiar sus impresiones de una forma, si se quiere, mucho más jocosa y elocuente.</b> A través del canal de Reddit r/Bridgerton se tratan diversos tópicos de la serie girando en torno a lo que pasa en la misma, o bien, cuestionando la forma en cómo se conducen los personajes.