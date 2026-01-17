La desenfrenada y peligrosa geopolítica imperialista de Trump

Sobre la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) en el punto A de la sección, 'Hemisferio Occidental: El Corolario de Trump a la Doctrina Monroe', se desarrollan entre otros objetivos de carácter instrumental, los siguientes: 'Nuestros objetivos para el hemisferio occidental pueden resumirse así: Reclutar y expandirnos, con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zona geográficas clave en toda la región'. Pero es en el 'Expandirse' donde está la esencia de unos de los componentes del proceso de 'reconfiguración del orden mundial' al estilo Trump.