La historia de los tratados Torrijos Carter, a la pantalla grande

Annie Canavaggio no daba crédito a las declaraciones de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y sus pretensiones de “recuperar el Canal de Panamá”. Justo en ese momento trabajaba junto a su equipo de producción en la mezcla de sonido de su documental Hijo de tigre y mula, la historia de los tratados Torrijos Carter y tenía muy fresco todo ese proceso de reivindicación que se vivió para llevar al gobierno de Estados Unidos a sentarse en una mesa de negociaciones y lograr un acuerdo que derogara el funesto tratado Hay Bunau Varilla y a consecuencia, devolviera la soberanía total a Panamá. Su fecha de estreno en Panamá estaba pautada para el mes de junio. Pero ante la viralidad de las declaraciones de Trump y la reacción de los panameños, lo primero fue sentir rabia. Se preguntaba “¿qué está pasando? este hombre ¿qué se cree?, ¿está loco?, ¿de qué está hablando?” Tenía muy fresco todo el conocimiento sobre el tema de las negociaciones de los tratados que devolvieron el Canal de Panamá a manos panameñas.

Y de esa rabia, pasó a considerar la gran oportunidad que esta situación le ofrecía en bandeja de plata. “A través de las redes sociales muchos empezaron a preguntar ¿cuándo es la película? ¿Cuándo estrena? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Hablé con el distribuidor de la película aquí en Panamá, Pepe Victoria y me dice, ‘salgamos lo antes posible, no podemos esperar ante esta coyuntura”.

A pesar de la incertidumbre que trae toda esta situación, es un momento soñado para el estreno de Hijo de tigre y mula. Las declaraciones de Trump han resultado la mejor campaña de mercadeo para el documental que se estrenará en Panamá el próximo 13 de marzo y estará en cartelera por tres semanas, para luego hacer un recorrido por festivales internacionales. Canavaggio mira la situación como una gran oportunidad para mostrar no solo a los panameños sino al mundo entero, la historia detrás de la firma de los tratados Torrijos Carter.

Pero, sobre todo, este momento de tirantez política entre Panamá y Estados Unidos certifica la necesidad que Canavaggio sentía la necesidad de realizar esta producción ante la falta de conocimiento histórico que tienen, especialmente, las generaciones más jóvenes de panameños que no vivieron el proceso de las negociaciones canaleras.

“Lo importante es que a partir de esto el tema ha salido a la palestra y nos hemos dado cuenta de que muchos panameños no conocen lo que ocurrió en ese Panamá y vamos a tomarlo (la situación de este momento) como el vaso medio lleno y vamos a aprovechar la oportunidad”, dijo la directora del documental durante la conferencia de prensa ante el estreno del filme.

“Y es que Hijo de tigre y mula no es una producción nacida de esta coyuntura tan específica y hasta cierto punto, surreal. La idea de llevar a la pantalla grande este documental surge hace casi 10 años en una conversación entre Canavaggio y la productora María Neyla Santamaría mientras desarrollaban un proyecto previo, En busca del indio conejo. Y para la directora del filme, no ha habido una mayor diferencia entre la motivación hace 10 años atrás y la que podría moverle actualmente. “Desde ese momento yo me daba cuenta de que los jóvenes no tenían la menor idea de que cuando tú pasabas por Clayton, pasabas por Albrook y pasabas por la avenida Omar Torrijos, que tenía otro nombre antes, tú mirabas a la derecha y tenías una bandera norteamericana y mirabas a la izquierda y tenías otra bandera norteamericana. Y la policía era norteamericana y si te agarraban ahí por llevarte un mango o lo que fuera, te metían en la cárcel norteamericana y tenías que rendir cuentas a la policía norteamericana, pues no podías entrar ahí. Y los jóvenes no saben eso. No tienen la menor idea”, sostiene.

Canavaggio no dejaba de sorprenderse ante la falta de conocimiento de muchos panameños de que la Zona del Canal era territorio estadounidense “porque el tratado decía ‘como si fuese soberano’. Y el tratado era a perpetuidad. “El joven piensa que ‘esto lo tuve toda la vida y me lo merezco, es normal’. Y no, esto no era antes de nosotros y la intención es justamente que este joven conozca la historia”, dice. Pero lo peor es escuchar a algunos que ante el escándalo digan llanamente, pues ‘dénselo a los gringos’. “Y dices, wow, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Me escandalizo y me da rabia, pero digo, ‘no. Vamos a educar, a transmitir, porque la rabia no sirve para nada, lo que sirve ahora es unirnos’”, afirma.