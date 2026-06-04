La historia de Panamá vuelve a tener casa: reactivan la Academia de Historia tras cuatro décadas

Después de 40 años de inactividad, la Academia de Historia de Panamá reabre sus operaciones con el objetivo de reactivar una institución esencial para el estudio y la divulgación de la historia nacional. El pasado 21 de mayo, se puso la primera piedra fundacional de dicha reactivación impulsada por el Decreto Ejecutivo No. 3 de 2026, cuyo objetivo era devolver la fortaleza y la vida institucional a una entidad llamada a custodiar y proyectar la memoria histórica de Panamá.

La tarea de reactivación de la Academia de Historia de Panamá – la cual fue fundada originalmente el 16 de mayo de 1921 – constituye, por un lado, un momento histórico para la cultura y la historiografía panameña y, por el otro, una tarea titánica que involucra numerosas tareas por delante como el encontrar una sede permanente para la Academia de Historia, la reunión de los archivos correspondientes a distintos momentos trascendentales de la historia del país, así como estrechar alianzas con las academias de historia del continente.

Una labor que el historiador Omar Jaén Suárez – principal impulsor de la reactivación de la Academia de Historia de Panamá – describió a este diario como una labor que ‘empieza de cero’.

“Este es un trabajo largo. No nació ayer. Hace ya más de una década y media, yo diría que casi dos décadas, he estado detrás de esto. Me he reunido con personas y personalidades que han tratado de lograrlo, pero ninguno lo consiguió. Hasta que, finalmente, este gobierno fue el primero que realmente aceptó la propuesta. Tanto el presidente José Raúl Mulino como la ministra de Cultura Maruja Herrera contribuyeron muchísimo a esta iniciativa. Firmaron el decreto ejecutivo para hacerlo y luego una resolución ministerial que permitió concretarlo. Por otro lado, hemos logrado nombrar a un grupo muy distinguido y prominente de historiadores, con una larga trayectoria y una obra importante en la historia científica de Panamá. En realidad, muchos de ellos debieron haber sido nombrados hace una o dos décadas”, aseguró Jaén Suárez, quien además es columnista habitual de La Estrella de Panamá.

En la actualidad, la Academia de Historia de Panamá está compuesta de diez miembros, entre los que se incluyen, Omar Jaén Suárez, Alfredo Castillero Calvo (quienes formaron parte de la alineación original de académicos antes de la inactividad de la institución, Patricia Pizzurno, Celestino Andrés Araúz, Óscar Vargas Velarde, Carlos Cuesta Gómez, Stanley Heckadon Moreno, Ana Elena Porras, Mario Molina Castillo y Alfredo Figueroa Navarro.

Jaén Suárez agregó que el camino que queda para reconstruir el rompecabezas que supone reinstalar la Academia de Historia del país es largo, ya que esta labor no depende únicamente de que haya un decreto ejecutivo que así lo ordene.

“Ahora tenemos que ver cómo comenzamos a funcionar correctamente y para eso debemos registrarnos. La academia ni siquiera estaba registrada. No tenemos archivos, no tenemos biblioteca; todo desapareció. Tenemos que comenzar realmente desde cero. Sin embargo, con el apoyo del presidente y de la ministra de Cultura, que nos han brindado una gran acogida y colaboración, creo que hemos empezado con el pie derecho. Es cuestión de tiempo. De aquí a finales de año deberíamos estar instalados y contar al menos con una sede (...) Hace pocos días prácticamente no teníamos nada y ya hemos avanzado muchísimo”, vaticinó el historiador, quien adelantó que de momento la Academia de Historia está funcionando en el PH Tula, donde se encuentra la sede del Ministerio de Cultura.

La reactivación de la Academia de Historia de Panamá sucede además en un contexto en el que se cumplen 200 años de la celebración del Congreso Anfictiónico, un cónclave en el que el libertador de América Latina, Simón Bolívar reunió en el año 1826 a diversas naciones americanas como la entonces Gran Colombia, México y Perú, para idear un proyecto de unificación continental. Para el momento de la conmemoración de dicha efeméride, según Jaén Suárez, la institución ya estará plenamente constituida como una Academia como tal.

“Nos hubiera gustado estar organizados mucho antes para participar de una manera más efectiva en todas las actividades académicas y publicaciones relacionadas con el bicentenario. Sin embargo, ya hemos dado los primeros pasos y eso es lo importante. Nosotros miramos hacia el futuro. No se trata de quedarnos observando el pasado, sino de construir hacia adelante”, expresó el historiador, quien subrayó que los miembros de la Academia realizan su trabajo ad honorem con el propósito de contribuir a la cultura panameña y a la imagen internacional del país equiparando a Panamá a otros países como Perú y Colombia, quienes tienen sus respectivas academias de historia.