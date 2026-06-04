La historia de Panamá vuelve a tener casa: reactivan la Academia de Historia tras cuatro décadas

De acuerdo a Jaén Suárez, la existencia necesaria de una Academia de la Historia radica en la disponibilidad de mejorar el estudio de la historia en las escuelas y en las universidades, así como establecer un relato histórico basado en hechos comprobables, no mitos.'Dentro del país, no se ha logrado acercar a la población a los mejores estudios históricos disponibles. Eso abre espacio para que proliferen mitos o interpretaciones poco rigurosas. Un pueblo no puede vivir únicamente de mitos; necesita conocer su historia de manera seria, comprender lo bueno, lo malo y lo complejo de su pasado para enfrentar mejor el futuro. A nivel internacional, la imagen que proyectábamos tampoco era positiva. Cuando las academias de historia del continente se reunían, Panamá aparecía como un país que ni siquiera tenía una academia activa interesada en estudiar su propia historia. A mí me ha tocado asistir a conferencias organizadas por otras academias y los colegas de México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y otros países siempre preguntaban qué estaba pasando con Panamá', destacó.Esa misma interrogante también se la hacían a la profesora de Historia de la Universidad de Panamá Ana Elena Porras, quien también forma parte del grupo de diez académicos que integran la lista inicial del equipo que compondrá la versión reactivada de la Academia de Historia de Panamá.Porras señala como efectos negativos durante 40 años de inactividad de la Academia de Historia de Panamá que estuvieran en peligro asignaturas académicas como la denominada ‘Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos.'Muchos profesores, historiadores y profesionales de distintas disciplinas defendimos la importancia de mantener esa asignatura. No se trata de un curso contra los estadounidenses, sino de un espacio para comprender críticamente las relaciones históricas entre ambos países. Siempre señalamos que el ciclo colonial español ya había concluido y podía analizarse con distancia histórica, mientras que la relación con Estados Unidos seguía siendo un proceso abierto. Durante años advertimos sobre la importancia de estudiar ese tema, y hoy vemos claramente por qué era necesario', consideró Porras, citando el contexto geopolítico actual en torno a Panamá y los desafíos que ese panorama trajo en relación a la soberanía y la posición estratégica.Por su parte, Stanley Heckadon confió a <b>La Estrella de Panamá</b> que no se imaginó que iba a ser convocado para integrar la lista de académicos de la Academia de Historia de Panamá. Un hecho que le hace sentir honrado ya que, a lo largo de sus más de 200 artículos investigativos sobre la historia de las ciencias naturales en Panamá, utilizó como referencia los datos divulgados entonces por la Academia a través de sus boletines.'Yo he dirigido organizaciones académicas, como la Asociación Panameña de Antropología, y conozco cómo funcionan las asociaciones, pero una academia histórica tiene dinámicas particulares. Lo que corresponde ahora es definir prioridades, establecer un plan de trabajo, identificar posibles fuentes de financiamiento y determinar qué actividades deben desarrollarse', destacó Heckadon, quien hizo hincapié en que la Academia desarrolle diversas iniciativas como la comunicación activa de la historia panameña a través de las redes sociales.