‘La industria te explota’: Rubén Blades lanza fuerte reflexión sobre la música y su vida fuera del sistema

El panameñoRubén Blades volvió a sacudir la conversación pública tras una reveladora entrevista con Billboard Español en la que habló sin filtros sobre la industria musical, el activismo político y las razones que lo llevaron a convertirse en un artista independiente.

A sus 77 años, el llamado “poeta de la salsa” aseguró que tomó distancia de las grandes disqueras luego de vivir experiencias que le hicieron entender cómo funciona realmente el negocio musical. “Para mí solo quedaba la ruta independiente”, afirmó el artista panameño durante la conversación.

Blades explicó que su decisión de producir y distribuir su música de manera independiente nació tras años de conflictos y diferencias con compañías discográficas, una situación que, según dijo, afecta a muchos artistas en la industria.

El intérprete de clásicos como “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Amor y Control” señaló que mantener independencia le permitió conservar control creativo sobre sus proyectos y evitar presiones comerciales.

Durante la entrevista, el músico también habló de su faceta política y social, algo que ha marcado gran parte de su carrera. Blades dejó claro que nunca ha separado el arte del compromiso ciudadano y defendió el derecho de los artistas a opinar sobre los problemas sociales y políticos.

“Ser artista no me excluye de las consecuencias de los actos políticos”, expresó el panameño, quien durante años ha utilizado su música y escritos para cuestionar injusticias y desigualdades en América Latina.

Además de su legado musical, Blades recordó parte de su trayectoria como actor, abogado y exministro de Turismo de Panamá, una carrera multifacética que lo ha convertido en una de las figuras latinoamericanas más influyentes de las últimas décadas.

Billboard lo reconoció recientemente como “Ícono Independiente 2026”, destacando no solo su impacto en la salsa, sino también su capacidad para mantenerse vigente fuera de las fórmulas comerciales tradicionales.

Actualmente, Rubén Blades continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y mantiene una presencia activa en temas sociales y políticos a través de publicaciones y conferencias, demostrando que sigue siendo una de las voces más influyentes de Panamá y Latinoamérica.