Omar Alfanno despide a Willie Colón: ‘Ha muerto un pilar de la salsa’

El fallecimiento de Willie Colón el pasado 21 de febrero, ha causado conmoción en la familia mundial de la salsa. El cantautor panameño Omar Alfanno reaccionó a la noticia destacando el impacto y la trascendencia del músico en la historia del género.

”Ha muerto un ídolo, un baluarte, un pilar, un precursor de un nuevo sonido dentro de la salsa”, expresó Alfanno, al subrayar la dimensión artística de Colón, cuya propuesta musical marcó un antes y un después en la música latina.

El trombonista impulsó una etapa fundamental del género junto a figuras como Rubén Blades y Héctor Lavoe, consolidando un estilo que combinó innovación sonora y contenido social.

Para Panamá, explicó Alfanno, la influencia de Colón tuvo un significado especial. Recordó producciones emblemáticas como “Asalto Navideño”, que dejaron una profunda huella en generaciones de músicos y seguidores del país.

“Lo vamos a recordar con mucho cariño, más con alegría que con tristeza, porque la música de Willie era alegría”, concluyó el artista panameño, al despedir a una de las figuras más influyentes de la salsa.