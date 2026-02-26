Omar Alfanno despide a Willie Colón: ‘Ha muerto un pilar de la salsa’

El fallecimiento de Willie Colón el pasado 21 de febrero, ha causado conmoción en la familia mundial de la salsa. <b>El cantautor panameño Omar Alfanno reaccionó a la noticia destacando el impacto y la trascendencia del músico en la historia del género.</b><i>'Ha muerto un ídolo, un baluarte, un pilar, un precursor de un nuevo sonido dentro de la salsa'</i>, expresó Alfanno, al subrayar la dimensión artística de Colón, cuya propuesta musical marcó un antes y un después en la música latina.El trombonista impulsó una etapa fundamental del género junto a figuras como Rubén Blades y Héctor Lavoe, consolidando un estilo que combinó innovación sonora y contenido social.<b>Para Panamá, explicó Alfanno, la influencia de Colón tuvo un significado especial. </b>Recordó producciones emblemáticas como 'Asalto Navideño', que dejaron una profunda huella en generaciones de músicos y seguidores del país.<i>'Lo vamos a recordar con mucho cariño, más con alegría que con tristeza, porque la música de Willie era alegría'</i>, concluyó el artista panameño, al despedir a una de las figuras más influyentes de la salsa.