La investigación de una historia compartida

Antes de la publicación del libro de dos tomos Una historia compartida: España en la construcción del Canal de Panamá de las historiadoras Wendy Tribaldos y Susana Cabezas Fontanilla, no se tenía la información completa sobre la participación de los españoles en la construcción de la vía interoceánica. Precisamente, por esa falta de detalles sobre el aporte español al Canal, la Fundación Nosa Terra –que busca rendirle homenaje a los más de 8 mil españoles que participaron de la construcción de la obra en 1904– se puso manos a la obra y encargó la realización de esta investigación inédita que busca arrojar luz sobre esos hechos que estaban ocultos.

Responsabilidad compartida

“Estados Unidos realizó una narrativa muy triunfalista y propagandística sobre el Canal y, hasta cierto punto, invisibilizó el aporte de las decenas de nacionalidades que participaron en la construcción del Canal de Panamá. Al final, el Canal lo lidera y lo paga Estados Unidos y se les debe muchísimo pero esto a cuenta de los brazos de miles de obreros de diferentes naciones del mundo que aportaron para hacer el Canal de Panamá. Es una de las historias más bonitas que hay. El Canal de Panamá es global. No es de un país en particular. En el caso de Panamá, adolecemos de cierta pérdida informativa en el país, en el sentido de que tenemos dificultades con la conservación de nuestras historias y nuestros archivos y es difícil armar las piezas cuando te faltan. El rompecabezas está incompleto. Y en el caso de España, la mayoría de los migrantes que vinieron a Panamá, que se cuentan en miles ya que España es el tercer país con mayor cantidad de obreros que aportaron a la obra canalera después de Barbados y Jamaica, la mayoría de esos españoles no se quedaron en Panamá”, describió.

La mayoría que hoy en día descienden de inmigrantes españoles, vinieron en la segunda ola que se dio entre las décadas de 1930 y 1940 con la guerra civil española y sus consecuencias como telón de fondo, mientras que los que vinieron en un primer momento al país a aportar al Canal de Panamá en los inicios del siglo XX regresaron a España o bien fueron a otros países de América a probar suerte al cesar la oferta que una vez los atrajo al istmo.

Tribaldos aseguró que el libro cuenta una historia rica en matices que relata cómo los españoles empiezan a ser contratados por los estadounidenses tras conseguir a un primer grupo de trabajadores españoles venidos de Cuba bajo cuerda, de manera oculta, para examinar su capacidad de trabajo. Superada la prueba, los estadounidenses reclutan a miles de obreros españoles que se vieron obligados a salir de su país por la pobre situación económica que había en los inicios del siglo XX y ejercían los trabajos más difíciles, los de pico y pala, dentro de la construcción del Canal de Panamá.

A día de hoy, no hay una cifra exacta de trabajadores españoles que aportaron en la construcción del Canal de Panamá pero estaría entre 15 mil y 20 mil. La cifra no es exacta por tres razones: los españoles falseaban su identidad en numerosas ocasiones por muchas razones como las de escapar del servicio militar u obtener mayores beneficios económicos en la zona canalera, las pocas inscripciones en el Consulado de España en Panamá y la desaparición por parte de los Estados Unidos de los archivos relacionados a los trabajadores que se encontraban dentro de la categoría del Silver Roll, una clasificación en la que estaban todos los obreros europeos – como los griegos y los italianos – al igual que los trabajadores afroantillanos. Un detalle del que no se tenía conocimiento.