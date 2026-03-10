La literatura latinoamericana despide a Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique —uno de los más grandes exponentes del post-‘boom’ latinoamericano— falleció este martes a los 87 años, dejando tras de sí un repertorio de más de 30 títulos publicados entre cuentos, novelas, crónicas y memorias. En ellos destilaba su forma de ver la vida, marcada, por un lado, por un uso puntilloso de la descripción de aquello que lo rodeaba y, por otro, por la invención de nuevos mundos, como en Un mundo para Julius, obra en la que no escatimó críticas hacia la hipocresía social.

Álvaro Vargas Llosa —hijo mayor del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa— fue una de las personalidades que manifestó su “enorme pesar” por el fallecimiento del escritor. “A sus lectores y a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, agregó. En la misma línea se expresó el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides, quien no escatimó en elogios hacia quien fuera su colega de profesión.

“No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino y lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones”, dijo, citado por la agencia EFE.

Siempre teniendo como misión principal contar una historia, Bryce Echenique decidió usar su pluma para desafiar los convencionalismos y escribir lo que muchos en su entorno no se atrevían: describir a la clase alta limeña desde dentro.

No obstante, su vida también estuvo marcada por el deseo de experimentar y por la elaboración de historias capaces de hurgar en las fibras íntimas del ser humano y en la forma en que este se replantea constantemente su existencia.

Prueba de ello son obras como ‘La felicidad, já já’ (1974), ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ (1981), ‘El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz’ (1985) y ‘No me esperen en abril’ (1995). Este último libro —según indicó el diario El País— cobra un significado aún más marcado, ya que Bryce Echenique falleció en el décimo día del mes de marzo.

Educado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y en Letras en la Universidad de la Sorbona, en París (Francia), su desembarco en Europa a mediados de la década de 1960 le permitió explorar un universo nuevo que le sirvió de manantial para desarrollar nuevas historias. Más tarde, en 1975, cruzó el Atlántico y se trasladó a Estados Unidos tras obtener una beca de la Fundación Guggenheim. Durante su estancia en suelo norteamericano redactó varias crónicas para un periódico mexicano, entre ellas A vuelo de buen cubero (1976), en las que retrata el sur profundo de Estados Unidos.

En el libro homónimo, que incluye otras crónicas, también aprovechó para opinar sobre las revueltas sociales que sacudieron a varios países en mayo de 1968 y sobre su admiración por la filmografía del director estadounidense Orson Welles.