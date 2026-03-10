La literatura latinoamericana despide a Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

La columnista cultural Mariela Sagel manifestó a este diario que la prosa de Bryce Echenique se caracterizó por ser 'cuidada, meticulosa, detallista, recursiva, rompedora y muy onírica'. Entre los libros que más le han gustado del autor mencionó ‘Un mundo para Julius’, ‘La vida exagerada de Martín Romañ’a, ‘El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz’, ‘A trancas y barrancas’, ‘Dándole pena a la tristeza’ y ‘Pedir permiso para retirarse’.'De todos estos libros, los que más me marcaron fueron ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ y ‘El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz’. (...) Por otro lado, tengo que decir que su pérdida física no se va a sentir tanto porque ahora habrá quienes recopilen sus obras y rescaten su legado. Existe la posibilidad de que su obra se reedite y las ferias literarias de América Latina le rindan un merecido homenaje; de eso estoy segura. Por ejemplo, la Feria de Guadalajara, en México, emitió un comunicado rindiendo homenaje a su figura', precisó.En ese mismo escenario, en la Feria de Guadalajara, Sagel logró intercambiar algunas impresiones con Bryce Echenique al término de una de sus presentaciones literarias.'Recuerdo que era muy cómico en su manera de expresarse. Se vestía de forma muy extravagante y era simpático. No era serio ni formal, sino más bien relajado. Así como él escribía, así se expresaba', apuntó.