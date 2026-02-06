La magia de la oculesia

Alguna vez amigo lector usted ha escuchado la frase “la mirada es la puerta del alma” pues permítame decirle que sí, ¡lo es! y en este artículo quiero ampliarle el gran poder que ella ejerce en la comunicación no verbal.

En otros artículos usted habrá leído que en la ciencia de la comunicación hay tres ramas: la verbal, escrita y no verbal; dentro de la comunicación no verbal existen sub especialidades más amplias como el lenguaje corporal, la detección de mentiras, la proxémica o proxemia, cronémica, háptica, paralingüística, grafología y, la oculesia u oculésica.

La oculesia u oculésica es el estudio del lenguaje no verbal relacionado con la mirada, el contacto visual, el tiempo con el que hacemos contacto, el movimiento de los ojos y sus direcciones, el tamaño de la pupila y cómo estos elementos transmiten significado y emociones.

La oculésica es una parte importante de la comunicación no verbal y puede revelar mucho sobre las emociones, intensiones y actitudes de una persona hacia otra. De hecho, dentro del maravilloso 6to. sentido que poseen las mujeres, ellas, mejor que los hombres, pueden detectar cuando alguien las mira con orgullo, envidia, celos, ira, lujuria, tristeza, hambre, placer sexual, miedo, necesidad o auxilio.

¿Alguna vez observó a un artista o político usar lentes oscuros? Esa es la barrera más efectiva que una persona puede usar para que sus emociones, intensiones y actitudes no sean percibidas. De hecho, en el caso de los políticos o agentes de autoridad como policías, jugarían un papel elemental y muy negativo, puesto que generan desconfianza ante quienes protegen y sirven.

Ahora, desde chicos nos enseñaron que, cuando una persona habla, hay que mirarla a los ojos, ¡cuidado! Esto puede incluso generar momentos muy incómodos y, los extremos son malos. Por ejemplo, el no mantener la mirada en una persona por un tiempo determinado o, del todo, indica desinterés, por otro lado, el mantener la mirada fija demasiado tiempo generaría incomodidad, angustia y hasta miedo.

Se vale mirar hacia abajo, hacia arriba, cerrar un momento los ojos... recuerde esto: otorgamos la mirada y el tiempo de ella a quien nos parece valioso, es por ello que, a los vendedores se les entrena para mirar estratégicamente a los ojos del cliente cuando este habla o, cuando quieren cerrar una venta.

Esta va para los políticos y funcionarios públicos o personas con cargos de poder, ¡Miren a los ojos! Lastimosamente, muchos caen en la arrogancia vacía y nos venden el concepto de forma evidente de que, el poder ni mira ni escucha.

Le compartiré algunos detalles adicionales que se estudian dentro de la oculesia u oculésica y, tome nota, pues le ayudarán en su comunicación no verbal.

Frecuencia de parpadeo: no me pondré técnico en decirle el número de parpadeos de una persona, pero si le diré que, cuando está ansiosa, temerosa, vulnerable, molesta, incómoda o asustada, su frecuencia de parpadeo aumentará notoriamente, Ok, si desea saber cifras, una persona en un estado relajado y normal, parpadeará más o menos con una frecuencia de entre 14 y 17 veces por minuto.

Contacto visual: La frecuencia y duración del contacto visual pueden indicar interés, atención, respeto, o incluso desafío o agresividad, dependiendo del contexto cultural.

Movimientos oculares: El movimiento rápido de los ojos, el parpadeo, el ceño fruncido, y otros movimientos pueden reflejar emociones, pensamientos, o estados de ánimo. Ejemplo, el girar los ojos en círculos o ponerlos en blanco, cosa que muchos adolescentes hacen, indica hastío o desprecio.

Tamaño de las pupilas: La dilatación o contracción de las pupilas puede indicar excitación, interés, o incluso miedo. Si la persona tiene ojos claros esto será muy evidente. Por ejemplo, si una persona gusta de usted, le atrae o le resulta interesante, sus pupilas se expandirán cual plato pues desea ver el todo de usted, muy por el contrario, si la persona le resulta incómoda, indiferente o poco interesante, las pupilas se contraerán o no mostrarán cambio de tamaño alguno.

Mirada: La dirección de la mirada (hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados) también puede transmitir información sobre el estado mental o la actitud de la persona. El mirar hacia abajo, ampliado por el hecho de bajar la cabeza, indica sumisión, el mirar de reojo, sobre el hombro, es desprecio, mirar fijamente con los ojos muy abiertos es miedo o sorpresa, fruncir el ceño y mantener una mirada fija casi sin parpadear indicaría ira, problemas de visión o concentración según sea el contexto.

Comprender la oculésica puede mejorar la comunicación interpersonal, permitiendo a las personas interpretar mejor las señales no verbales y responder de manera más efectiva.

¿Hablamos de los médicos y su trato humano? Se sabe que los pacientes siguen la mirada de los médicos cuando éstos consultan la computadora. Además, la mirada del médico hacia el paciente parece promover un mayor compromiso del este último para tomar su medicación, por el contrario, se ha evidenciado una reducción de confianza hacia el médico de forma significativa cuando este no mira directamente al paciente y mantiene los ojos en la pantalla.

En los últimos años, en especial post pandemia, los dispositivos electrónicos han hecho que se reduzca el contacto visual entre los seres humanos y pierdan información clave y muy evidente, en especial en las relaciones sociales, familiares e íntimas. Además, con esta pésima costumbre se ha observado un aumento de trastornos mentales, tales como la depresión y la ansiedad llevando a muchas personas a sufrir de soledad y tomar decisiones extremas como el suicidio al sentirse abandonadas...