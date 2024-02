La maldición que cayó sobre Japón

Un poco de historia

Dependiendo de a quién se le pregunte, las obras de Lovecraft quedaron libres de Derecho de autor en 2023, pero eso está en discusión pues en EE.UU. las obras escritas pasan a “uso público” a los noventa y cinco años de creadas, en la Unión Europea a los setenta y en el resto del mundo entre los cincuenta y setenta años; Japón se encuentra en esta última categoría por lo que un 99% de las historias del autor deben ser de uso público en estos momentos, una buena razón para aprovechar el tirón de las mismas.

¿Pero quién es Tanabe Gou?, Tokiota de nacimiento inició su carrera en el manga en el año 2000 con su ópera prima Sunakichi, que le hizo merecedor del premio “Shiki” otorgado por la revista japonesa de manga Gekkan Afutanun —Tarde— y una mención de honor del premio Entame de la revista Entaburein. Hasta el momento no han sido traducidas a nuestro idioma, pero, su obra de 2014 Mr. Nobody, fue traducida en España dos año más tarde.

En 2007 adapta de The Outsider —El forastero— una historia corta de H. P. Lovecraft publicada por primera vez en 1926 en la revista Weird tales —Cuentos extraños—. Por motivos que desconocemos, Tanabe decidió irse por estos derroteros e inicia una carrera que lo llevará a adaptar muchas de las obras del maestro del terror cósmico y gracias a diversas editoriales españolas podemos disfrutarlas en nuestro idioma, lástima que El forastero no se cuenta entre ellas hasta el momento.

Iniciamos su lectura con El Sabueso y otras historias, compendio publicado por Ivrea en 2015 que incluye las historias “El templo” (The Temple, 1925), “El sabueso” (The Hound, 1924) y “La ciudad sin nombre” (The Nameless City, 1921).

Para los seguidores de Lovecraft aclaramos que las fechas presentadas son de la publicación de las mismas, luego comenzaron a aparecer en España gracias a Planeta Cómic otras obras adaptadas por Tanabe, quien luego se enfrascó en los pesos pesados de Lovecraft como En las montañas de la locura (At the Mountains of Madness, 1936) en dos tomos, El color que cayó del cielo (The Colour Out of Space, 1927), La llamada de Cthulhu (The call of Cthulhu, 1928) y La sombra sobre Innsmouth (The Shadow over Innsmouth, 1936). Los dos últimos tienen la particularidad de ser de portadas duras y en colores, lo que las hace más atractivas que las anteriores. Tenemos el placer de contar con estos títulos en nuestra biblioteca y estamos a la espera de El morador de las tinieblas (The Haunter of the Dark, 1936) que al momento de publicarse este artículo deberá estar disponible para la venta al público, mientras solicitamos gentilmente a la Editorial Planeta Cómic una copia de reseña.