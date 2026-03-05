‘La Novia’ no es lo que esperabas: la inquietante visión de Maggie Gyllenhaal

En sus mejores momentos, ‘La Novia’ es un retrato de una mujer que no pretender estar a la sombra de un 'de tal', sino que rasga sus vestidos con tal de ser únicamente ella quien decida su futuro, dejando atrás su pasado (pese a no tener idea de quién realmente es). El amor entre ambos deja pequeños fuegos por donde pisan a lo largo de Estados Unidos, despertando el interés de los detectives Myrna Mallow (Penélope Cruz) y Jake Wiles (Peter Sarsgaard), quienes inyectan su propio sabor a Sherlock Holmes en medio de los momentos más desenfrenados de La Novia y Frank.