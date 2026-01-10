La soledad social como un encierro

En Japón, desde la década de 1980, hay más de 300 empresas que brindan acompañantes por encargo para diversas acciones sociales y que sirvieron de inspiración para la trama de Familia en renta.Esto viene a cuento también porque, por ejemplo, hay estudio que abarcó a individuos de distintas clases sociales a lo largo de 44 países, que plantea que la infelicidad está apareciendo a edades cada vez más tempranas.Antes de la pandemia, señala esta investigación publicada en agosto de 2025 en la revista científica Plos One, esta sensación de derrota ocurría con más frecuencia entre los mayores de 40 años (la famosa crisis de los 50 años) y tras el trauma que significó el Covid-19, el sentimiento de desventura, las preocupaciones, el estrés, la soledad, la incomprensión y la depresión se registraron de manera significativa entre sectores poblacionales ubicados entre los 20 y 30 años.