La soledad social como un encierro

La obra cinematográfica de la directora japonesa Hikari es un acercamiento a cómo los seres humanos respondemos a la pesadumbre, la felicidad, la cólera, la soledad, la aflicción y el júbilo.

Si su ópera prima, 37 segundos (2019), un potente drama sobre la discapacidad, era una declaración de principios a favor de la libertad individual, creativa, y emocional; la miniserie Bronca (2023, Hikari se hizo cargo de 3 de sus 10 capítulos) era sobre la venganza, la rabia y la insatisfacción desde una exageración descontrolada.

Mientras que Familia en renta (2025), que dirige y escribe a cuatro manos junto a Stephen Blahut, es sobre el aislamiento, el compromiso por el otro y la necesidad de dar y recibir ayuda.

La vida interior, los impulsos, la conciencia de sí mismo y las conexiones estructuran todo el trabajo audiovisual de Mitsuyo Miyazaki, cuyo nombre en el mundo artístico es Hikari (nacida en Osaka, en 1976).

Esa línea de trabajo acerca a Hikari a las propuestas de otros colegas y coterráneos suyos, aunque formen parte de distintas generaciones del cine japonés, como Hirokazu Kore-eda (1962), Naomi Kawase (1969) y Ryūsuke Hamaguchi (1978).

Este cuarteto de realizadores encuentra en la familia y su vinculación con sus seres queridos, y con sus desconocidos, el marco propicio para preguntarse sobre cómo evolucionan las pulsaciones, las singularidades y las empatías en esta sociedad cada vez más digital, individualista y etérea.

Seres de ficción

Los personajes de Hikari presentan una estabilidad precaria como el contratista venido a menos (Steven Yeun) y la empresaria inconforme (Ali Wong) que protagonizan Bronca (Beef) o la privación afectiva de la artista que sufre de parálisis cerebral (Mei Kayama) de 37 segundos.

Esta tendencia queda también plasmada en la profundidad sensible del intérprete arrastrado por el desempleo que encarna Brendan Fraser en Familia en renta o la necesidad de encontrarse con sus semejanzas (aunque al inicio no lo parezca) que tienen los clientes que contratan actores para que hagan las veces de sus padres, esposos o amigos en una empresa como lo plantea la citada producción japonesa que está en los cines de Panamá.

En Familia en renta no hay odios irreconciliables ni iras desatadas como en Bronca. Al contrario, se comparte una paz, aunque densa, y los conflictos dramáticos se hacen más llevaderos que en Bronca por la ternura y los niveles de comedia bien intencionada que le imprime la mirada de Hikari.

Hay un cuerpo argumental más sencillo en Familia de alquiler en comparación con las complejidades de Bronca y 37 segundos, y su puesta en escena en un Japón civilizado y solitario es más intimista y minimalista en contraste con la violenta ciudad de Los Ángeles tal como la presenta Hakiri en Bronca.

Si Bronca se adentra en una cultura estadounidense urbana más proclive al confrontamiento, lo materialista y el frenesí, con mucha dosis de humor negro de por medio, el moderno Japón de Familia de renta padece de una interferencia humana basada en cierto pesar y abatimiento, todo visto desde la dulzura tranquila de Hakari.