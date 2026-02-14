  1. Inicio
Lefty Pérez desata la euforia en el Festival Carnavalístico Volumen Caribe

El salsero Lefty Pérez inauguró el Festival Carnavalístico 2026 en la Cinta Costera.
El salsero Lefty Pérez inauguró el Festival Carnavalístico 2026 en la Cinta Costera. Cedida
Por
José Vilar
  • 14/02/2026 17:26
El salsero Lefty Pérez encendió el Latin Stage del Festival Carnavalístico Volumen Caribe con una presentación llena de energía en la Cinta Costera

El salsero Lefty Pérez se presentó este viernes 13 de febrero en el Latin Stage del Festival Carnavalístico Volumen Caribe, poniendo a vibrar a cientos de asistentes que disfrutaron de su energía y repertorio en una noche llena de ritmo y alegría en la Cinta Costera.

El público respondió con entusiasmo a un evento que continúa reuniendo en la Cinta Costera a artistas nacionales e internacionales como Don Pablo Mures, Mr. Saik, Tobe Love, Farah, Andiex, Baila Reggaetón y El Parking. También forman parte de la cartelera Mauricio Silva, Max Torres, Maelo Ruiz, Mickey Taveras, Pedro Arroyo, T.O.K., Jr. Ranks, Afro Golden y Salsa Project, entre otros.

La apertura del Festival Carnavalístico Volumen Caribe arrancó con una presentación cargada de energía que encendió la tarima principal ante miles de asistentes. El punto de partida inaugural estuvo a cargo de Jacky Guzmán y Amara La Negra, nombre artístico de Diana Danelys De Los Santos.

