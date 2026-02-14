Lefty Pérez desata la euforia en el Festival Carnavalístico Volumen Caribe

El salsero <b>Lefty Pérez</b> se presentó este viernes 13 de febrero en el <b>Latin Stage del Festival Carnavalístico Volumen Caribe</b>, poniendo a vibrar a cientos de asistentes que disfrutaron de su energía y repertorio en una noche llena de ritmo y alegría en la <b>Cinta Costera</b>.El público respondió con entusiasmo a un evento que continúa reuniendo en la Cinta Costera a artistas nacionales e internacionales como <b>Don Pablo Mures</b>, <b>Mr. Saik</b>, <b>Tobe Love</b>, <b>Farah</b>, <b>Andiex</b>, <b>Baila Reggaetón</b> y <b>El Parking</b>. También forman parte de la cartelera <b>Mauricio Silva</b>, <b>Max Torres</b>, <b>Maelo Ruiz</b>, <b>Mickey Taveras</b>, <b>Pedro Arroyo</b>, <b>T.O.K.</b>, <b>Jr. Ranks</b>, <b>Afro Golden</b> y <b>Salsa Project</b>, entre otros.La apertura del <b>Festival Carnavalístico Volumen Caribe</b> arrancó con una presentación cargada de energía que encendió la tarima principal ante miles de asistentes. El punto de partida inaugural estuvo a cargo de <b>Jacky Guzmán</b> y <b>Amara La Negra</b>, nombre artístico de Diana Danelys De Los Santos.