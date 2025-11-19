Leonardo Padura presenta en Panamá su nueva novela ‘Morir en la arena’

El escritor cubano Leonardo Padura presentó en Panamá su novela ‘Morir en la arena’, un relato novelesco que busca retratar los últimos 50 años de la historia de su país natal a través de los ojos de una generación que resiste a pesar del deterioro y la incertidumbre.

Durante su intervención en un foro realizado en el Hotel Courtyard de Multiplaza este martes 18 de noviembre, el autor disertó sobre varios tópicos como los recursos estilísticos que usa al escribir sus novelas detectivescas y la realidad de Cuba, la cual describe como sumida en la incertidumbre que deja la debacle económica ocasionada por varios factores como los efectos de la pandemia y las fallas del modelo económico cubano.

La novela – cuyo relato transita entre la vejez, la soledad y la pobreza – también se define como una crónica de la vida cubana contemporánea, de acuerdo a Padura. El ser testigo directo de lo que vive su generación fue una de las motivaciones que lo obligó a escribir la que se entiende como la secuela de ‘Como polvo en el viento’ (2020), centrada en el exilio cubano. En cambio, ‘Morir en la arena’ cuenta la historia de los que se quedaron en Cuba enfrentando una realidad que a día de hoy sigue siendo compleja.