Leonardo Padura presenta en Panamá su nueva novela ‘Morir en la arena’

El escritor cubano Leonardo Padura presentó en Panamá su novela ‘Morir en la arena’, <b>un relato novelesco que busca retratar los últimos 50 años de la historia de su país natal a través de los ojos de una generación que resiste a pesar del deterioro y la incertidumbre</b>.Durante su intervención en un foro realizado en el Hotel Courtyard de Multiplaza este martes 18 de noviembre, el autor <b>disertó sobre varios tópicos como los recursos estilísticos que usa al escribir sus novelas detectivescas y la realidad de Cuba, la cual describe como sumida en la incertidumbre que deja la debacle económica ocasionada por varios factores como los efectos de la pandemia y las fallas del modelo económico cubano</b>.La novela –<b> cuyo relato transita entre la vejez, la soledad y la pobreza</b> – <b>también se define como una crónica de la vida cubana contemporánea, de acuerdo a Padura</b>. El ser <b>testigo directo de lo que vive su generación fue una de las motivaciones que lo obligó a escribir la que se entiende como la secuela de ‘Como polvo en el viento’ (2020), centrada en el exilio cubano</b>. En cambio, ‘Morir en la arena’ <b>cuenta la historia de los que se quedaron en Cuba enfrentando una realidad que a día de hoy sigue siendo compleja.</b>