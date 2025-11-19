Cancillería panameña rechaza injerencia de China en asuntos internos

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la mañana de este miércoles 19 de noviembre de manera categórica cualquier acto de injerencia en los asuntos internos del país por parte de misiones diplomáticas acreditadas.

La reacción de la Cancillería surge luego que la Embajada de China en Panamá pidió a un grupo de 10 diputados no efectuar su gira por Taiwán, a quien considera una provincia rebelde y parte de su nación.

Por ello, la entidad enfatizó que Panamá, como Estado soberano, “no acepta condicionamientos ni presiones” que busquen incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional, y subraya el respeto al marco de la separación de poderes que rige el sistema democrático nacional.

La Cancillería reafirmó su respeto hacia todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país y espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas, en consonancia con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Panamá se compromete a seguir promoviendo relaciones internacionales basadas en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos.

Además, se pronunció tras las recientes declaraciones relacionadas con el viaje de los diputados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional.

En este contexto, la entidad recordó que la conducción de la política exterior panameña es potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el presidente de la República, según lo establecido en la Constitución y las leyes nacionales.