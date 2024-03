Libertad sindical y solución de conflictos serán centro de debate de conferencia en Panamá

Del 18 al 20 de marzo se realizará la Conferencia Subregional sobre Libertad Sindical, Diálogo Social y Solución de Conflictos.

La actividad, que organiza Escuela Internacional de Diálogo Social Tripartismo y Resolución de Conflictos de la UP, tiene como objetivo principal analizar las experiencias y situación actual de los procedimientos de quejas ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), así como también, promover y fortalecer los mecanismos nacionales de resolución de conflictos en materia sindical, alerta y atención temprana, explicó Vasco Torres De León, director general de EiDISTReC.

La libertad sindical es un derecho fundamental el cual está dentro de los convenios internacionales. La OIT procura que se respete este derecho en el mundo. Ellos tienen un procedimiento en el que cualquier organización, Estado o empresa afectada, puede presentar su denuncia que considera como una violación sindical, expresó Torres De León, durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Existen muchas quejas por presunta violación a la libertad sindical alrededor del mundo, detalló Torres De León, y la mitad de esas quejas están en Latinoamérica y de este porcentaje de quejas, la mitad son de Centroamérica.

“Probablemente Centroamérica es la subregión con mayor cantidad por denuncias por violación a la libertad sindical, por eso, se estará examinando este tema en la subregión. Es la primera vez que se hace algo así y se ha escogido a Panamá, a través de la Universidad de Panamá, para hacer una revisión de esto”.

¿Por qué se concentran tantas denuncias en la región? Aunque la tendencia mundial ha bajado en cuanto a la cantidad de casos por denuncias, la valoración del porcentaje de denuncias en América Latina ha subido; ahora inclusive se está por encima del 60% de los casos a nivel mundial. En efecto, “es muy preocupante y llama poderosamente la atención. Es por eso que se quiere hacer este análisis: por qué se dan tantas denuncias”, remarcó Torres De León.

La Escuela Internacional de Diálogo Social Tripartismo y Resolución de Conflictos de la UP no tiene una posición objetiva de por qué se dan tantas denuncias en América Latina. “Cada uno podrá tener una valoración de por qué hay tantos casos. Países que específicamente tienen problemas con los movimientos sindicales tienen muchos casos, por ejemplo, Colombia, que habitualmente ha tenido muchas situaciones que se consideran violaciones a la libertad sindical”.

Panamá, agregó Torres De León, si bien tiene un nivel bajo de conflictividad, en ese sentido, tampoco está exento en ese sentido. Entonces, las motivaciones pueden ser diversas. La Escuela Internacional de Diálogo Social Tripartismo y Resolución de Conflictos de la UP se ha encargado de realizar un análisis justamente para que sirva de borrador, de discusión, y ver qué es lo que está pasando, cómo se examinan los otros mecanismos para resolver los conflictos entre la UP. mesa tripartita.

“Ni la propia OIT sabe por qué hay tantos casos en América Latina, porque no es un tema que tiene una posición oficial, y justamente por la envergadura del problema y la importancia, es que se está haciendo ahora el llamamiento para encontrar nuevos mecanismos que ayuden a solucionar esto”, subrayó.

Durante la conferencia, en el hotel Le Méridien, se van a reunir representantes de trabajadores, trabajadores y de los Gobiernos de toda la subregión (Centroamérica), así como también las autoridades de mayor nivel de la dirección general de la OIT.

Por otra parte, el lunes se presentará un informe sobre estas quejas de la región. “Panamá tiene un porcentaje de denuncia más bajo de quejas, pero cualquier queja es importante porque estamos hablando de un derecho fundamental y ese derecho fundamental también tiene sus limitaciones (...) es decir, no solo tienes el derecho a ejercer ese derecho, en este caso la libertad sindical, sino que esto conlleva ciertas obligaciones, limitaciones. Y es eso lo que se quiere ver: cómo se ejerce. Lo que se quiere lograr es una discusión centrada en buscar nuevas vías, nuevos mecanismos para que esto se entienda mejor y se trámite mejor [la queja]”.

El Comité de Libertad Sindical tiene un procedimiento que contempla el estatuto de la OIT, por medio de ese procedimiento, un sindicato, una central, una organización de trabajadores, puede presentar una queja. Se hace todo un trámite que llega hasta que los expertos de ese comité sindical dan una opinión y le recomiendan algo a ese país. Pero se ha intentado implementar algunos otros mecanismos anteriores a esa discusión central en Ginebra, recalcó.

“En Panamá, por ejemplo, se establecieron desde el 2012 unas comisiones sobre libertad sindical, sobre el manejo de quejas de libertad sindical; una iniciativa que comenzó en Colombia, luego en Panamá, República Dominicana y Honduras. Entonces, se quiere revisar si estas iniciativas realmente están ayudando a ese proceso en general. Porque los procesos no han sido los esperados; entonces, se quiere ver si se pueden revitalizar los mecanismos previos. Hay muchas quejas que se ponen y no pasa nada. Hasta las mismas organizaciones que ponen las quejas, después se olvidan. No tiene sentido, es una acumulación de quejas a las que no se le da seguimiento. Tal vez porque se dieron en un contexto político y después se olvidaron. Pero las quejas siguen ahí, archivadas. Todo esto se puede revisar para ver cómo funciona mejor”, dijo.

El desarrollo de esta actividad busca lograr una sociedad más pacífica, más dialogante, y no que los problemas sociales se tengan que resolver por violencia o vías de hecho. La idea es poder resolver conflictos. La conferencia se llama Conferencia sobre Libertad sindical, Diálogo Social y Resolución de Conflictos. Pero todo es un proceso, resaltó.

“El evento está muy especificado acerca de cuáles son los objetivos que quiere llegar. Tenemos generales, no se van a estar examinando. Aunque siempre que hay este tipo de reuniones, que vienen las autoridades de la OIT, sindicatos de trabajadores y están presentes los trabajadores, aprovechando un poco para exponer cuáles son sus problemáticas específicas, tratando de ver cómo se canaliza debidamente, así que será normal que algún tipo de organización sindical vaya a hablar con las autoridades de la OIT y presentar situaciones específicas que le están generando molestias en este momento”, concluyó.