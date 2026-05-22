Literatura, exilio y resiliencia: el diálogo entre Gioconda Belli y Javier Zamora

Para sanar las heridas vividas a lo largo de su vida, Zamora recurrió en primer término a la poesía. Al principio, tenía la página en blanco pero luego se fue soltando porque vio en aquellos versos la manera de desahogarse de la angustia acumulada.'A mí no me gustaba a la poesía hasta que, cuando tenía 17 años de edad, le conté a mi papá que estaba escribiendo poemas sobre El Salvador, porque en ese entonces yo no podía regresar. Y mi mamá, me dijo, ten cuidado. (...) Desde ese punto, la poesía se convirtió como en la terapia más barata. Con la poesía yo podría retornar al país que se me había quitado. (...) No podía contener el resentimiento, el trauma', aseguró.Para Zamora, llenar una página en blanco significaba algo más que plasmar sus pensamientos, sino un ejercicio de intentar dejar atrás todo lo malo que le había pasado. El escritor reconoció ante el público que todavía se sigue viendo con una terapeuta para tratar las heridas del pasado y reivindicó la importancia de cuidar la salud mental así como se cuida la física. 'La terapia me ayudó a ser honesto conmigo mismo y a ser honesto con mis pesadillas', agregó.En el caso de Gioconda Belli, el trauma y el estrés postraumático también tuvieron un lugar en su vida. Cuando vivió en los Estados Unidos en los años 1990 junto con su marido, de repente empezó a sentir ataques de pánico. Otros temores que tenía Belli, y que duraron hasta hace muy poco fue su temor a volar en avión.Seguidamente, Belli se dirigió a su compañero de panel y le interpeló sobre la cercanía que bien se podría tener con la muerte en una experiencia extrema como lo es intentar llegar a pie hacia los Estados Unidos. Zamora le respondió que sí sentía la muerte muy cerca, especialmente cuando le apuntaron por primera vez con una pistola. Hasta ese momento, las únicas armas de fuego que ha visto en su vida fueron las de las películas.'Estos miedos que experimentas más adelante se van acumulando hasta, cuando menos te lo esperas, te estallan, por eso también decidí ir a terapia', remachó Zamora.