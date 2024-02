Lo que aprendimos de los premios SAG y lo que nos deparan los Óscar

Hace casi un año, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés) se enfrentó a una de las huelgas más largas y controvertidas de la historia de la industria cinematográfica de Estados Unidos, con decenas de miles de actores reuniéndose en Los Ángeles y ciudades aledañas para luchar por sus derechos salariales, de salud y contra el uso de la inteligencia artificial como herramienta central en el cine.

Las premiaciones fueron incómodas y con discursos en pro de la salud de la industria, pese a las grandes corporaciones y conglomerados. Pero ahora la huelga ha terminado y fue momento de regresar al glamur y distinción que ha caracterizado a Hollywood desde su concepción. En los premios SAG se destaca a los mejores actores y actrices de cine y televisión en la industria, siendo los elencos de Oppenheimer y The Bear los más galardonados en el evento.

Desde firmes contendientes al Óscar como el elenco de peso pesado de Oppenheimer (Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr.), hasta el arrasador elenco de la serie de HBO Succession brindaron actuaciones que dejaron huellas en la pantalla grande y pequeña durante el último año. En cuanto a las películas, el elenco de Oppenheimer se llevó el honor más alto de la noche, a mejor elenco de una película por su trabajo colectivo en la exitosa cinta de Christopher Nolan, que se espera gane el premio a la mejor película en los Óscar, el próximo mes.

La actriz de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, obtuvo el reconocimiento a mejor actriz en un papel protagónico, en una reñida contienda con Emma Stone por su protagónico en Poor Things, quien era la favorita para obtener la estatuilla, sin embargo, un cambio en las votaciones tres días antes de su cierre le dio la ventaja a Gladstone. Mientras que en la categoría de mejor actriz en un papel secundario, Da'Vine Joy Randolph del filme The Holdovers recibió el galardón, por encima de la “favorita” según predicciones, Emily Blunt por su papel en Oppenheimer.

El actor Cillian Murphy recibió la estatuilla a mejor actor en un protagónico por su papel como Robert Oppenheimer en la cinta de Christopher Nolan, así mismo Robert Downey Jr. recibió la estatuilla a mejor actor de reparto en una película por su rol como Lewis Strauss, la oposición al Oppenheimer de Murphy. Ambos actores estaban en los rumores para ganar las estatuillas, lo que mantiene una línea de predicción para los Óscar.

El programa de la gala contó con una lista ecléctica de presentadores, incluida una reunión del elenco principal de la cinta El Diablo viste a la moda con Meryl Streep, Anne Hathaway y Blunt, que fue uno de los momentos más esperados entre los asistentes y televidentes a través de la plataforma Netflix, así como varias reuniones de elenco de proyectos populares como Modern Family, Breaking Bad, El señor de los anillos y más.

La 30 edición de los premios SAG galardonó a The Bear en las categorías de mejor elenco de una serie de comedia, mejor actor en una serie de comedia (para Jeremy Allen White) y mejor actriz en una serie de comedia (para Ayo Edebiri). Por su lado, la serie de HBO Succession obtuvo su propia estatuilla como mejor elenco en una serie de drama; mientras que la serie de Netflix Beef obtuvo las estatuillas de mejor actor en una serie de TV o miniserie (para Steven Yeun) y mejor actriz en una serie de TV o miniseries (para Ali Wong) siendo la única serie cuyos protagonistas ganan en sus categorías correspondientes.

En un momento conmovedor y humorístico de la noche, un giro en la gala surgió cuando Pedro Pascal obtuvo su primera estatuilla SAG, nada más y nada menos que en la categoría de mejor actor en una serie de drama por su protagónico en la serie de HBO The Last of Us, basada en el famoso videojuego homónimo. El actor admitió que pensó que podía emborracharse, porque no pensó que ganaría el premio SAG después de que Kieran Culkin de Succession ganara la misma categoría en los Globos de Oro y los premios Emmy a principios de este año.

“Esto está mal por muchas razones”, dijo Pascal a la audiencia. “Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme. Estoy haciendo el ridículo, pero ¡muchas gracias por esto! He estado en el sindicato desde 1999, así que este es un honor increíble. A todos los nominados, no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento”. Pascal comenzó a contener las lágrimas mientras agradecía a su familia, solo para inmediatamente poner fin a su discurso de aceptación diciendo: “Voy a tener un ataque de pánico y me voy a ir”.

The Last of Us también ganó el premio a mejor equipo de Stunt en una serie de TV, siendo sus contrincantes las series The Mandalorian (Disney Plus), Ahsoka (Disney Plus), Beef (Netflix) y Barry (HBO).

Los otros nominados al premio SAG de este año como actor masculino en una serie dramática fueron Culkin, Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show) y Matthew Macfadyen (Succession). Pascal regresará a The Last of Us para la segunda temporada que entrará en producción este año y probablemente regresará a HBO en 2025.

Otro giro inesperado dentro de las nominaciones fue la victoria de la actriz australiana Elizabeth Debicki, como mejor actriz en una serie de drama, por su interpretación de la princesa Diana en la serie de Netflix, The Crown, en la que Debicki debutó en su quinta temporada contando la historia de la princesa Di después del divorcio del príncipe de Gales, y su fallecimiento abrupto en 1997. La actriz subió al podio vistiendo un vestido Armani, pero sus zapatos se enredaron y tuvo que continuar subiendo las escaleras sin ellos.

“La verdad es que no me esperaba esto. La gente dice eso y yo realmente no lo esperaba. Así que no sé qué decir, de modo que voy a improvisar”, dijo Debicki, quien ganó por su interpretación de la princesa Diana. Luego procedió a agradecer al sindicato SAG-AFTRA y a sus compañeros nominados. “A las mujeres de mi categoría las observo con total asombro y aprendo a hacer mi oficio mirándolas. Así que estar nominada junto a ustedes es increíble”, dijo. “Realmente amo mi trabajo”.

Luego, Debicki concluyó su discurso agradeciendo a sus coprotagonistas de The Crown y deseándole a su madre un feliz cumpleaños. “A mi hermosa familia Crown y a muchos de ustedes aquí esta noche. Es un placer trabajar con ustedes”, expresó. “Este trabajo es un gran regalo. Es el cumpleaños de mi mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Muchas gracias”.

Muchas sorpresas se vieron durante la gala de los SAG este año, sin embargo, algunas de las victorias sirven como brújula para descifrar hacia donde se encuentra el cursor de los Óscar para este marzo. Con las estatuillas de Downey Jr., Murphy, Randolph y Gladstone hay tanto líneas rectas como curvas imprevistas, dado que se mantiene en rumores que Stone y Gladstone podrían combatir por el premio a mejor actriz en los Óscar, mientras Randolph y Blunt se mantienen en la contienda por mejor actriz de reparto en la premiación.

Solo podemos esperar y anotar en nuestras cartillas de bingo las contiendas por mejor película, en la que cual se rumora sobre la posible victoria de Oppenheimer pese a enfrentarse a Poor Things, mejor director en el cual se mantiene la indignación de no contar a Greta Gerwig entre sus nominados por Barbie, y mejor canción original, en la que figura “I’m Just Ken” de Barbie, y cuyo actor Ryan Gosling confirmó que se presentará como un número musical en la ceremonia.

Como es de esperar que las premiaciones previas a los Óscar afecten los resultados de este, se mantiene un velo de incertidumbre sobre qué podremos esperar en esta edición que se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles.