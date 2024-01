‘Oppenheimer’ logra 13 nominaciones al Oscar; ‘Barbie’, la más taquillera, 8

El día de ayer 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer por medio de una ceremonia los candidatos a llevarse la tan reconocida estatuilla que representa los premios Oscar y que galardona a los máximos exponentes de la industria del séptimo arte.

Entre los más resaltados filmes se encuentra la exitosa película biográfica dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer la cual recibió nominaciones en 13 categorías distintas. La puesta en escena que cuenta la historia del creador de la primera bomba nuclear es considerada la favorita a mejor filme, recibiendo nominaciones a mejor película; la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama sobre J. Robert Oppenheimer.

Por su parte Barbie, dirigida por Greta Gerwig no se quedó atrás en la lista ya que recibió ocho nominaciones incluidas las de mejor película; Ryan Gosling como mejor actor de reparto; America Ferrera como mejor actriz de reparto; y dos candidatas a mejor canción en “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese y Poor Things (“Pobres criaturas”) de Yorgos Lanthimos también se encuentran participando en diferentes categorías recibiendo 10 y 11 nominaciones respectivamente.

Además, Lily Gladstone, protagonista de Killers of the Flower Moon, se convirtió en la primera indígena estadounidense en ser nominada a mejor actriz dentro de los Premios de la Academia. Scorsese se encuentra nominado a mejor director pero Leonardo Dicaprio quedó fuera del premio al mejor actor.