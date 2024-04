Los 33, 35 años después

Como una oda a los comienzos, cuando Los 33 era una banda cuyos integrantes se reunían después del colegio para ensayar juntos, el sello musical The Rollin’ Store relanzó el álbum EP con el que se dieron a conocer ante el público en el año 1989 denominado Llévate lo que quieras, en el que rescatan sus canciones más famosas: “Ya ni me llames”, “Múdate o muérete” y “Alguien te espera”, en un disco que también contendrá los temas de su más reciente trabajo Un elefante en la habitación, su décimo tercer disco que se hizo en formato EP y que sacaron adelante en 2023.

Mantenerse a través del tiempo

Aparte de mantener la llama viva de la pasión por la música, Juliao atribuye a la capacidad de compromiso por parte de los miembros de la banda, además de mantener el amor por lo que se hace y la perseverancia ante los obstáculos que se vayan interponiendo en el camino, como claves para seguir vigentes por más de tres décadas en el panorama del rock nacional.

“En un país tropical como Panamá, donde predominan el reguetón, la salsa, el vallenato, la cumbia y el merengue, así como otros tipos de música tropical, nosotros estamos en el negocio más difícil que es mantener el rock verdadero. Nosotros no somos un rock que se ha fusionado con lo latino, aunque hayamos experimentado en una época con ritmos de conga, nosotros mantenemos la esencia fiel hacia lo que es el rock and roll de verdad, el que tiene mucha influencia anglosajona. La clave está en creer en lo que uno hace y nosotros somos muy creyentes de nuestro género, por lo que no nos gusta fusionar mucho los ritmos y procuramos que nuestras composiciones sean del rock and roll original, como el que se escuchaba en los años 80”, explicó.

Las canciones de Los 33, en cambio, versan sobre temas como el amor, la rebeldía ante la tiranía, la protesta social y otras temáticas que buscan mandar un mensaje positivo en el que se entienda que las cosas siempre pueden ir a mejor. “Nosotros decimos que el amor hay que sufrirlo, que hay que aprender del dolor y aceptar que las cosas son como son, tal como lo diría nuestro tema ‘Cosas que pasan’. Básicamente es decir que siempre habrá un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para salir adelante”, expresó.

Cuando Juliao vio la portada del álbum Llévate lo que quieras remasterizado, el vocalista de Los 33 tuvo una sensación de nostalgia mezclada con la emotividad. “Es una sensación muy bonita porque me siento orgulloso de lo que he hecho y lo que hemos logrado juntos por tanto tiempo. A veces los sueños de uno, cuesta mucho sacarlos y mantenerlos adelante, y algunos por diferentes circunstancias de la vida, abandonan esos sueños porque tienen otras responsabilidades, pero de alguna manera hemos logrado mantener ese sueño. Nada nos detiene”, dijo.