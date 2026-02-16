Los artistas abandonan Nueva York por el costo de vida exorbitante

Luego de 20 años de carrera en maquillaje para cine y televisión, Noel Jacoboni teme no poder permanecer en Nueva York, donde ella y sus colegas se han quedado sin medios para vivir. El exorbitante costo de la vida, un problema clave para el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani, está obligando a los profesionales del arte y la creación a abandonar una de las capitales culturales del mundo. Según un informe publicado en diciembre por la organización independiente de políticas públicas Centro para un Futuro Urbano, el número de neoyorquinos que trabajan en sectores creativos, desde la producción audiovisual y la moda hasta el diseño y la publicidad, ha disminuido un 6,1% desde 2019. “Esperaba ver una fuerte recuperación tras los momentos más difíciles de la pandemia, sabiendo que los artistas se habían visto particularmente afectados”, pero eso no ocurrió, declaró a la AFP Eli Dvorkin, uno de los autores del informe. Desde entonces, “los costos están aumentando mucho más rápido que los ingresos, y los artistas sienten realmente la presión”. El sector cultural y creativo emplea a 326.000 personas en la ciudad de Nueva York, pero la capital económica de Estados Unidos está perdiendo atractivo frente a ciudades del sur, como Miami, Dallas y Nashville.

’Falta de trabajo’

En la metrópoli, los trabajadores de este sector ganan un 23% menos que el salario medio nacional por hora, ajustado al coste de la vida, en comparación con el 15% menos de hace diez años. La causa es la inflación, por supuesto, pero sobre todo los alquileres. En la última década, el alquiler medio en la ciudad de Nueva York ha aumentado un 42%, mientras que el ingreso medio en las industrias creativas lo hizo tan solo en 25%, muy por debajo del aumento medio del 44% en toda la ciudad. En su testimonio a principios de febrero ante el comité de asuntos culturales del Ayuntamiento, Noël Jacoboni también lamentó “la falta de trabajo debido al aumento de los costos de producción, mientras aún se intenta una recuperación de la pandemia”. Desde 2020, los empleos en cine y televisión en la ciudad de Nueva York han disminuido un 19,1%, según el informe. Lo mismo ocurre con la publicidad (-15,7%), el diseño (-14,3%) y las artes escénicas (-6,4%). La producción audiovisual se está trasladando a Atlanta, Austin, y a ciudades europeas como Budapest y Praga, que ofrecen incentivos financieros. Seúl, Shanghái y Copenhague son también cada vez más importantes en la industria de la moda. Además, casi 50 teatros, salas de música, museos y galerías han cerrado desde 2020, según el Centro para un Futuro Urbano, agobiados por el aumento de los costos en alquileres, salarios y seguros, y por la competencia del streaming y las ventas en línea. Ni siquiera los más grandes resultan inmunes. Solo cuatro musicales de Broadway estrenados en los últimos seis años han generado beneficios. El Museo Guggenheim y la Ópera Metropolitana han anunciado despidos en los últimos meses.

Capital mundial de la creación