LOTS dice que el transporte de mercancías con biocombustibles ya es competitivo

El CEO de LOTS Group para Latinoamérica, Edson Guimarães, señaló este jueves en São Paulo que el transporte de mercancías con biocombustibles ya es tan barato como con diésel, aunque apuntó al problema de la ineficiencia en la logística de Brasil.

“Ya es posible tener una logística ‘verde’ con costos similares a los del diésel”, afirmó el directivo de esta empresa de transporte, uno de los participantes del III Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE.

En ese sentido, dijo que la “paridad de costos” con el diésel es “crucial” para acelerar la demanda por los biocombustibles en el sector logístico, que mueve anualmente 400.000 millones de reales (unos 73.000 millones de dólares o 62.000 millones de euros) en la nación suramericana.

Se trata de un paso importante para la descarbonización de Brasil, ya que, como mencionó Guimarães, el país es el sexto mayor emisor mundial de gases contaminantes en transporte.

Pese al abaratamiento de biocombustibles como el etanol o el biometano, Guimarães opinó que uno de los obstáculos para promover la transición es la “ineficiencia operacional”.

“Además de escoger el combustible ideal para cada tipo de operación, creemos que la viabilidad económica de la logística verde está directamente relacionada con nuestra capacidad para optimizar las operaciones”, dijo el representante de LOTS.

Guimarães puso el ejemplo de empresas de transporte que tienen camiones parados durante ocho o nueve horas seguidas cuando podrían estar en la carretera.

Por ello, LOTS defendió la necesidad de que, más allá de las políticas públicas del Gobierno, la iniciativa privada tome el liderazgo y resuelva estos problemas.

