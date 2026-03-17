Centroamérica Cuenta expande su alcance a Colón en su edición 2026 en Panamá

Ya se van calentando los motores para la próxima edición del festival literario<a href="/tag/-/meta/centroamerica-cuenta"> <b>Centroamérica Cuenta</b></a>, que tendrá como sede nuevamente a <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> y se llevará a cabo en la <b>provincia de <a href="/tag/-/meta/colon">Colón</a></b> y en la <b>Ciudad de Panamá</b> entre el <b>18 y el 23 de mayo</b> de este año.El encuentro prevé reunir a más de <b>80 invitados internacionales</b> provenientes de diversos ámbitos, como la <b>literatura</b>, el <b>periodismo</b> y la <b>gastronomía</b>, entre ellos la poeta y escritora nicaragüense <b>Gioconda Belli</b>, la periodista colombiana <b>Patricia Janiot</b> y el chef panameño <b>Mario Castrellón</b>.El programa de actividades no se limitará a la capital, sino que también incluirá al <b>Centro de Arte y Cultura de Colón</b> como una de sus sedes. Entre las propuestas previstas en la provincia atlántica destacan <b>talleres de cocina</b> y <b>ciclos de cine</b>, en los que se exhibirán películas como <b>‘Paraíso Tropical’</b>, del cineasta <b>Abner Benaim</b>. Asimismo, en el marco del festival, habrá <b>talleres de guion para cine y televisión</b> y <b>talleres de escritura creativa</b>. Toda la información sobre las actividades está disponible en la <b>página web oficial de Centroamérica Cuenta</b>.En el anuncio —realizado en el <b>Auditorio Carmen Cedeño</b> de la <b>Ciudad de las Artes</b>— estuvieron presentes la directora del festival, <b>Carmen Neira Bermúdez</b>, y la ministra de Cultura, <b><a href="/tag/-/meta/maruja-herrera">Maruja Herrera</a></b>.Neira Bermúdez expresó que la <b>cultura</b> es una herramienta para el <b>desarrollo de los pueblos</b> y señaló que la expansión del festival a Colón responde al propósito de <b>difundir la cultura en todo el país</b>. Por su parte, Herrera afirmó que Panamá es un <b>aliado estratégico</b> del festival literario y subrayó que los <b>derechos culturales 'son derechos humanos'</b>.