Centroamérica Cuenta expande su alcance a Colón en su edición 2026 en Panamá

Ya se van calentando los motores para la próxima edición del festival literario Centroamérica Cuenta, que tendrá como sede nuevamente a Panamá y se llevará a cabo en la provincia de Colón y en la Ciudad de Panamá entre el 18 y el 23 de mayo de este año.

El encuentro prevé reunir a más de 80 invitados internacionales provenientes de diversos ámbitos, como la literatura, el periodismo y la gastronomía, entre ellos la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, la periodista colombiana Patricia Janiot y el chef panameño Mario Castrellón.

El programa de actividades no se limitará a la capital, sino que también incluirá al Centro de Arte y Cultura de Colón como una de sus sedes. Entre las propuestas previstas en la provincia atlántica destacan talleres de cocina y ciclos de cine, en los que se exhibirán películas como ‘Paraíso Tropical’, del cineasta Abner Benaim. Asimismo, en el marco del festival, habrá talleres de guion para cine y televisión y talleres de escritura creativa. Toda la información sobre las actividades está disponible en la página web oficial de Centroamérica Cuenta.

En el anuncio —realizado en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes— estuvieron presentes la directora del festival, Carmen Neira Bermúdez, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

Neira Bermúdez expresó que la cultura es una herramienta para el desarrollo de los pueblos y señaló que la expansión del festival a Colón responde al propósito de difundir la cultura en todo el país. Por su parte, Herrera afirmó que Panamá es un aliado estratégico del festival literario y subrayó que los derechos culturales “son derechos humanos”.