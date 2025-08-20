Marcos Batista fusiona arte y música en el mundo gamer

Con tan solo 24 años, el panameño Marco Batista Montaño se perfila como una de las jóvenes promesas en la creación de videojuegos en el país. Su pasión por el arte, la música y el diseño encontró un punto de encuentro en una carrera poco explorada en Panamá como lo es el desarrollo y programación de videojuegos.

“Yo empecé alrededor de 2021 cuando entré a la carrera en el Inter Panamá, en Ciudad del Saber. Me llamó mucho la atención porque no la había visto en otras universidades. Siempre me gustaron los videojuegos y soñaba con crear algo que combinara arte, música y escritura”, relató Batista, quien asegura que su paso por esta formación académica fue determinante para descubrir sus talentos.

El joven ha desarrollado varios proyectos, pero su creación más destacada hasta el momento es Crunch Souls, un videojuego inspirado en la saga Dark Souls. “Lo creé aproximadamente en un mes. Fue un mes de arduo trabajo, día y noche, pero al final el producto final me gustó mucho. Aunque fue difícil, cada pequeño avance se sentía como poner un granito de arena”, comentó.

Marco también subraya la importancia de la preparación académica en este campo. “Yo uso el motor de videojuegos Unity, que te da todas las herramientas necesarias, pero sin el conocimiento que adquirí en la universidad habría sido muy difícil usarlo”, señaló.

Además, asegura que en Panamá existe un mercado en crecimiento. “Conozco el caso de mi profesor José Fernando Gracia, quien creó el videojuego ‘Book Fables’ y fue un éxito en América del Norte. Eso demuestra que los juegos hechos por panameños sí tienen futuro”.

Con más de cinco videojuegos desarrollados, aunque algunos aún en perfil bajo, Batista no pierde de vista su meta: consolidar un proyecto que trascienda fronteras. “Marco Batista es alguien que prefiere dedicar su tiempo a seguir aprendiendo y creando videojuegos, en vez de entretenerse, porque mi sueño es que algún día todo el mundo juegue algo hecho por mí”, afirmó.