María Olimpia de Obaldia: un nombre y una inspiración

Un nombre que representa una de las más altas cumbres que la poesía femenina hispanoamericana puede ofrecer al parnaso castellano, al igual que el de la chilena Gabriela Mistral y el de la uruguaya Juana de Ibarbourou. Tan ello es así que en apoteósico homenaje a ella tributado en el Teatro Nacional, el 28 de noviembre de 1929, fue solemnemente proclamada María Olimpia de Panamá y una corona de laureles de oro le fue colocada en esa ocasión para aureolar su cabeza.

María Olimpia de Obaldía es asimismo una inspiración. Una inspiración que nos dio a conocer una poesía en la que palpita con gran intensidad un ser que vivió y sintió, y para quien el espíritu contó más que la materia, puesto que sus versos jamás constituyeron un fin.

Fueron simples medios de expresar y reflejar estados de ánimo; de transmitir mensajes, a veces de alegría, a veces de dolor, pero siempre humanos y amorosos, siempre serenos y esencialmente cristianos; mensajes que solamente podían proceder de una ilustre matrona que, como ella, pese a las duras horas de aflicción con las que el destino quiso probar su entereza moral y firmeza de ánimo, supo realizarse plenamente como mujer, como esposa y cómo madre.

En María Olimpia de Obaldía, el Teatro en Círculo de Panamá encontró siempre una fuente de motivaciones. Ella, además, en todo momento, nos dio ese calor humano que solo las almas nobles y generosas como la suya son capaces de dar. Nuestros esfuerzos en la construcción de esta sala contaron desde un principio con su benevolencia. No por otra razón, su nombre inicia la lista de benefactores del teatro, con la que hemos querido honrar a todos nuestros patrocinadores.

Por todo lo que María Olimpia de Obaldía significa para nuestra nacionalidad, el Teatro en Círculo de Panamá se ennobleció al declararla, en un día feliz para todos, Socia Honoraria, y esta noche, damas y caballeros, se vuelve a ennoblecer al ofrecer el recital poético que aquí nos congrega en celebración del nonagésimo quinto aniversario de su natalicio, y con ocasión de las bodas de plata del Teatro en Círculo de Panamá.