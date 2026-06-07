Marilyn Monroe, a 100 años de su nacimiento, protagoniza una gran exposición en Londres

Todas las ‘Marilyn’ que caben en la breve vida de Marilyn Monroe, que murió a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, son el objeto de una ambiciosa exposición de retratos en la National Portrait Gallery de Londres, que se inaugura mañana para el gran público y podrá visitarse hasta el 6 de septiembre.Marilyn Monroe, cuyo centenario se habría cumplido esta semana, ha sido sin duda una de las artistas más fotografiadas de todos los tiempos, rivalizando tal vez con la propia reina Isabel II, como destacó hoy la comisaria de la exposición, Rosie Broadley.La muestra consta de 200 objetos procedentes de distintos museos y colecciones privadas, y consiste principalmente en un recorrido por los retratos de la joven modelo Norma Jean, luego transformada en estrella cinematográfica, ya rebautizada como Marilyn Monroe.Hay vestidos que ella llevó en algunos de los rodajes, unos zapatos blancos Ferragamo, guiones originales que ella tenía que aprenderse, cartas de admiradores, unas anotaciones que la artista hizo en el reverso de la carta de un restaurante... pero el verdadero valor de la muestra lo aportan los retratos.Imágenes de su adolescencia y su primera juventud -hay incluso una captura de un ‘fotomatón’ en 1940- dan paso luego a distintas series de fotografías de su carrera como actriz, con abundantes tomas de míticos rodajes como los de ‘La tentación vive arriba’ (‘The Seven Year Itch’) -la famosa toma de ella sujetándose la falda en una boca de ventilación callejera-, ‘Con faldas y a lo loco’ (‘Some Like It Hot’) o ‘Vidas rebeldes’ (‘The Misfits’).