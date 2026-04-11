Mario Mendoza reflexiona sobre nueva delincuencia latinoamericana en su más reciente libro

El escritor colombiano Mario Mendoza publicó este jueves ‘La hora de los lobos’, una novela que reflexiona sobre la nueva delincuencia y mezcla violencia y marginalidad para hablar sobre la vida “en los bajos fondos” de América Latina.

“Este libro fue muy difícil de escribir para mí, porque durante mucho tiempo yo me negué a entrar en la mafia, ese mundo no me interesaba narrativamente”, confesó el autor en una rueda de prensa en Bogotá en la que presentó su nueva obra, publicada por la editorial Planeta.

Mendoza, nacido en 1964 en la capital colombiana, señaló que la violencia política - que es la ejercida por grupos al margen de la ley que atacan al “establecimiento”, como las guerrillas, los paramilitares o el narcotráfico- nunca le había interesado.

En cambio, su interés ha estado en la violencia transpolítica, que hace referencia a esa que se efectúa dentro del propio sistema: “El mismo sistema opera de una manera terrible, cruel y despiadada y eso psicológicamente nos va afectando a todos”.

Por primera vez, el autor reflexiona sobre si los grupos delictivos actuales funcionan igual que los antiguos carteles del narcotráfico colombiano, como los de Medellín, Cali o el Norte del Valle.

Mendoza ahonda en los imaginarios tradicionales de los jefes de estos grupos, como la conocida fotografía de Pablo Escobar con sombrero mexicano y armas, y se pregunta si estos mismos referentes siguen vigentes hoy.