Martinelli encuentra un sucesor para Bruno y revela quién es Rocco

Luego de la inesperada pérdida de Bruno, el expresidente Ricardo Martinelli anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: Rocco, un cachorro que, según explicó, es sobrino de su recordada mascota.

”Rocco, sobrino de Bruno, me lo entregaron hoy”, escribió Martinelli en su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia con sus seguidores.

El exmandatario explicó que Bruno provenía de un criadero en Colombia y que decidió regresar al mismo lugar para encontrar a un descendiente del mismo árbol genealógico.

”Bruno era colombiano y he ido al mismo criadero. He encontrado a Rocco, quien es descendiente del mismo árbol genealógico que Bruno. Hoy lo recibo y estoy contento, pero como Bruno, hasta ahora, ninguno”, expresó.