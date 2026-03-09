”Dedicarse al arte tiene que nacer del corazón”

Vengo de una familia artística. Mi padre, el Dr. Ronald Hurley, es músico y tocó en la orquesta de Francisco Buckley Bush, quien además era mi padrino. En mi casa siempre hubo música; recuerdo que los domingos casi siempre había una especie de parranda con él. Mi madre también tiene una vena artística: decora, diseña y desarrolla muchos proyectos creativos, y también trabaja en la administración de empresas. De alguna manera, ese lado lo heredé de ambos.Para mí, durante mucho tiempo las artes eran más un oficio que una carrera formal. Empecé muy joven. De hecho, mi primer trabajo fue cuando todavía estaba en la escuela y era menor de edad. Mis padres me llevaban a los ensayos que hacía el dramaturgo Bruce Quinn, en una época en la que en Panamá apenas se producía un musical al año. Ese fue mi primer acercamiento profesional al escenario.A lo largo de los años he participado en prácticamente todos los festivales importantes del país. Uno de los momentos más significativos de mi carrera fue formar parte durante seis años de la banda Luci and the Soul Brokers. Después de separarme del grupo, alrededor de 2016, comencé mi camino como solista y tuve que preguntarme qué tipo de música quería hacer realmente.Mi estilo es una mezcla de muchas influencias. Desde pequeña aprendí salsa y otros géneros latinos, pero en la adolescencia escuchaba muchísimo rock and roll, así que también tengo esa energía rockera. Con la banda exploré más el soul, el funk y el R&amp;B. Toda esa fusión está presente en lo que hago hoy.Compongo canciones en español e inglés y abordo distintos temas y estilos, pero el hilo conductor es mi voz, que tiene una influencia muy marcada del soul. A partir de ahí se construye todo lo demás.Actualmente tengo la fortuna de trabajar con músicos increíbles como Marco Linares, Alejandro Castillo Fuentes —quien toca con la agrupación de Rubén Blades— y Roberto Delgado. Son artistas de talla mundial y es una experiencia maravillosa compartir escenario con ellos. También mi hermano, Rhandy Hurley, forma parte de mis presentaciones.Además, estoy participando en la gira de Verano Canal con el musical ‘El sueño de un istmo’, de Ricky Ramírez. Allí interpreto a un personaje que vivió la época de la separación de la Zona del Canal. La historia aborda la tensión que vivieron los panameños hasta llegar al 9 de enero de 1964, una fecha que recordamos con mucho respeto, pero que también fue profundamente trágica.Creo que este es un buen momento para revisitar esos episodios de nuestra historia y recordarle a las nuevas generaciones que lo que hoy tenemos como país no fue un regalo. Hubo luchas, negociaciones y vidas que se perdieron. Después de tantos años, poder decir que el Canal es nuestro es algo que tiene un significado muy profundo. Conocer la historia es fundamental, porque quien no la conoce está condenado a repetirla.