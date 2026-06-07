  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

‘Mesa Común’: arte, diseño y comunidad se reúnen en una exposición inédita

Más de 38 artistas se reunieron para consolidar sus talentos en torno a la ‘mesa común’.
Más de 38 artistas se reunieron para consolidar sus talentos en torno a la ‘mesa común’.
Hay obras que transmiten mensajes como la necesidad de crear redes de apoyo afectivo.
Hay obras que transmiten mensajes como la necesidad de crear redes de apoyo afectivo.
Cada artista imprime sus características en cada pieza del comedor.
Cada artista imprime sus características en cada pieza del comedor.
Por
José Vilar
  • 08/06/2026 00:00
La muestra, presentada en la galería Arteconsult, reúne el trabajo de 38 artistas que transforman una mesa y sus objetos cotidianos en una reflexión sobre comunidad, diversidad y colaboración, como antesala de la segunda edición de 4 Días de Diseño

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El comedor, una pieza de mueblería ubicada comúnmente en la parte central de una vivienda, es un escenario común en las vidas de muchas familias y que está presente en los momentos felices y amargos de la vida misma. Así como es escenario de los típicos desayunos, almuerzos y cenas de todos los días, también es una mesa en la que tanto la familia como los amigos se juntan para conmemorar fiestas de cumpleaños o, incluso, contar noticias alegres y relatos trágicos que son capaces de marcar un antes y un después en el ser humano.

Sobre esa misma idea planea la exposición ‘Mesa Común’, la cual se mostrará hasta este próximo 23 de junio en la galería Arteconsult, que también se constituye en un abrebocas de lo que será próximamente la segunda edición del cónclave ‘4 Días de Diseño’, que reunirá en el Parque Omar a una comunidad interdisciplinaria en torno a la creación, el intercambio y la colaboración del 1 al 4 de octubre.

‘Mesa Común’ es una instalación colectiva participada por 38 artistas que torna la mesa y los objetos que la habitan – siendo estos platos, sillas, tazas y recipientes – como una metáfora de interdependencia, cuidado y comunidad. Cada pieza ha sido creada por una persona distinta, reuniendo de esta forma múltiples materiales, técnicas y sensibilidades en un mismo plano. En su conjunto, la obra plantea que lo diverso no solo tiene la capacidad de coexistir, sino también de sostenerse y dialogar.

En distintos contextos sociales, la mesa del comedor es capaz de ser el puntapié de muchos interrogantes de temas familiares y sociales, e incluso tiene la capacidad de plantear aquellas preguntas relacionadas con el acceso, la pertenencia y el derecho a la participación de distintos sectores de la sociedad en los espacios culturales.

De acuerdo al creador del concepto de ‘Mesa Común’ Javier Chanis Barahona, quien también está a cargo de ‘4 Días de Diseño’, la idea se centra en que las piezas están reunidas en una conversación fluida entre los artistas dentro de la cual no hubo algún inconveniente.

“La mesa es algo muy simple y universal. Todos nos sentamos a comer, todos compartimos una mesa en algún momento. Además, las piezas que la conforman son objetos utilitarios que cualquier persona ha visto miles de veces en su vida. Lo interesante es que aquí esos objetos cotidianos se transforman en una instalación artística. Eso hace que la gente se sienta atraída por elementos que forman parte de su día a día, pero que ahora adquieren un nuevo significado”, resumió Chanis Barahona en conversación con La Estrella de Panamá.

Todo ello en un proceso en el que no primaron los cánones rígidos sino el sentido más amplio de la libertad creativa.

“En ‘Mesa Común’ no todos trabajaron necesariamente a partir de un tema específico. Algunos se enfocaron simplemente en crear un plato, una cuchara o algún otro elemento de la mesa. Otros sí incorporaron conceptos o mensajes detrás de sus piezas. Sin embargo, para esta exposición eso no era indispensable. En cambio, para ‘4 Días de Diseñ’o sí buscamos que las obras transmitan un mensaje al espectador. La idea es que quien vea la pieza y conozca la inspiración detrás de ella salga reflexionando sobre el tema que el artista decidió abordar”, ponderó.

De este modo, Ana Berta Carrizo – quien funge actualmente como directora de la galería Arteconsult y formó parte del equipo de curaduría de la muestra – consideró esta muestra artística como un proyecto enriquecedor. “Javier se acercó con este proyecto y, afortunadamente, los astros se alinearon para que pudiera hacerse realidad. Ha sido muy enriquecedor ver el asombro que ha despertado esta propuesta entre quienes han visitado la exposición. Es un proyecto poco común en Panamá y la reacción del público ha sido muy positiva”, relató ante los presentes que estaban congregados el pasado miércoles 3 de junio, en un evento que sirvió de punto de encuentro entre los 38 artistas de la muestra artística como Beatriz Cecilia Paredes, Vanessa Balbo y Nahuel Galeano, entre otros.

La comunión hecha arte

Con sus particulares recipientes, Beatriz Cecilia Paredes busca transportar al espectador al poder que tienen las relaciones interpersonales y que muchas veces se da por sentado, a pesar de la importancia de las conexiones humanas que resaltó el aislamiento producto de la pandemia de coronavirus desatada en el 2020. Las primeras piezas de su serie ‘Sistema de Apoyo’ fueron creadas en el 2019, en un contexto en el que nadie se imaginaba el contexto complejo que estaba por venir.

“En ese momento yo ya estaba reflexionando sobre las relaciones interpersonales, sobre la necesidad de tener personas en quienes apoyarse y sobre la importancia de los vínculos humanos. Luego llegó la pandemia y todo aquello adquirió una dimensión completamente distinta. Las piezas se volvieron casi evidentes en su significado. Lo que había estado reflexionando durante meses se convirtió en una realidad para todos de una manera que nadie imaginaba”, aseguró Paredes en conversación con este diario.

En ese instante, se materializó esa preocupación sobre la que llevaba pensando un buen tiempo, el aislamiento social y la privación de las conexiones humanas.

“Nadie imaginaba en 2019 que una pandemia pudiera paralizar al planeta entero. Salvo algunos especialistas que llevaban años advirtiéndolo, para la mayoría de nosotros era algo impensable. Y, sin embargo, ocurrió. Al principio todos creíamos que sería cuestión de semanas. Después se convirtió en meses y finalmente en más de un año de aislamiento e incertidumbre”, sopesó.

Esas mismas redes de apoyo se juntan y se forman a través de las conversaciones que tienen lugar en una mesa presididas por una frase: ‘Hablémoslo en la mesa’. “Más que un acto físico, era una forma de hablar de comunicación, de cooperación y de interés genuino por el otro. Sentarse a la mesa significa compartir, conversar, preguntar cómo estuvo tu día, escuchar y ser escuchado. Por eso, cuando Javier me habló de Mesa Común, inmediatamente pensé en esta serie. No tuve que reflexionarlo demasiado; me pareció una relación muy natural. Además, debo decir que ya quedan pocas piezas de esta serie, así que sentí que era la ocasión perfecta para mostrar una de ellas”, manifestó.

En cambio, Vanessa Balbo creó el mantel que sirve de carta de presentación para una mesa partidaria de la creatividad sin exclusiones ni cortapisas. En una apuesta por la sostenibilidad, Balbo utilizó telas de segunda mano en su taller, teniendo en cuenta que el mantel iba a ser una pieza unificadora de las demás obras de sus colegas.

“Cuando Javier me propuso participar en ‘Mesa Común’, inmediatamente le dije que quería hacer el mantel. Para mí era la pieza principal porque sentía que era el elemento que iba a unificar toda la historia de la mesa. A medida que iban apareciendo las demás piezas, fui desarrollando el mantel. Pensé mucho en la danza, en la comunidad y en la idea de unión. Me inspiré en una obra de Matisse en la que aparecen varios bailarines formando un círculo. Esa imagen me transmitía una sensación de comunidad y me pregunté cómo podía trasladar esa idea al mantel. Por eso trabajé con siluetas humanas. Todas las siluetas están cosidas a mano”, narró.

La idea de la mesa como espacio de encuentro también está presente en la concepción del mantel. La obra de Balbo suele estar vinculada a la nostalgia, el hogar, los bodegones y los objetos cotidianos, por lo que participar desde esta pieza le resultó especialmente atractivo. Para ella, el mantel es uno de los elementos fundamentales de una mesa, ya que funciona como el punto de conexión entre los objetos, las historias y las personas que se reúnen alrededor de ella.

Javier Chanis Barahona
Creador de ‘Mesa Común’
En ‘Mesa Común’ no todos trabajaron necesariamente a partir de un tema específico. Algunos se enfocaron simplemente en crear un plato, una cuchara o algún otro elemento de la mesa. Otros sí incorporaron conceptos o mensajes detrás de sus piezas.
VIDEOS
Lo Nuevo