‘Mesa Común’: arte, diseño y comunidad se reúnen en una exposición inédita

El comedor, una pieza de mueblería ubicada comúnmente en la parte central de una vivienda, es un escenario común en las vidas de muchas familias y que está presente en los momentos felices y amargos de la vida misma. Así como es escenario de los típicos desayunos, almuerzos y cenas de todos los días, también es una mesa en la que tanto la familia como los amigos se juntan para conmemorar fiestas de cumpleaños o, incluso, contar noticias alegres y relatos trágicos que son capaces de marcar un antes y un después en el ser humano.

Sobre esa misma idea planea la exposición ‘Mesa Común’, la cual se mostrará hasta este próximo 23 de junio en la galería Arteconsult, que también se constituye en un abrebocas de lo que será próximamente la segunda edición del cónclave ‘4 Días de Diseño’, que reunirá en el Parque Omar a una comunidad interdisciplinaria en torno a la creación, el intercambio y la colaboración del 1 al 4 de octubre.

‘Mesa Común’ es una instalación colectiva participada por 38 artistas que torna la mesa y los objetos que la habitan – siendo estos platos, sillas, tazas y recipientes – como una metáfora de interdependencia, cuidado y comunidad. Cada pieza ha sido creada por una persona distinta, reuniendo de esta forma múltiples materiales, técnicas y sensibilidades en un mismo plano. En su conjunto, la obra plantea que lo diverso no solo tiene la capacidad de coexistir, sino también de sostenerse y dialogar.

En distintos contextos sociales, la mesa del comedor es capaz de ser el puntapié de muchos interrogantes de temas familiares y sociales, e incluso tiene la capacidad de plantear aquellas preguntas relacionadas con el acceso, la pertenencia y el derecho a la participación de distintos sectores de la sociedad en los espacios culturales.

De acuerdo al creador del concepto de ‘Mesa Común’ Javier Chanis Barahona, quien también está a cargo de ‘4 Días de Diseño’, la idea se centra en que las piezas están reunidas en una conversación fluida entre los artistas dentro de la cual no hubo algún inconveniente.

“La mesa es algo muy simple y universal. Todos nos sentamos a comer, todos compartimos una mesa en algún momento. Además, las piezas que la conforman son objetos utilitarios que cualquier persona ha visto miles de veces en su vida. Lo interesante es que aquí esos objetos cotidianos se transforman en una instalación artística. Eso hace que la gente se sienta atraída por elementos que forman parte de su día a día, pero que ahora adquieren un nuevo significado”, resumió Chanis Barahona en conversación con La Estrella de Panamá.

Todo ello en un proceso en el que no primaron los cánones rígidos sino el sentido más amplio de la libertad creativa.

“En ‘Mesa Común’ no todos trabajaron necesariamente a partir de un tema específico. Algunos se enfocaron simplemente en crear un plato, una cuchara o algún otro elemento de la mesa. Otros sí incorporaron conceptos o mensajes detrás de sus piezas. Sin embargo, para esta exposición eso no era indispensable. En cambio, para ‘4 Días de Diseñ’o sí buscamos que las obras transmitan un mensaje al espectador. La idea es que quien vea la pieza y conozca la inspiración detrás de ella salga reflexionando sobre el tema que el artista decidió abordar”, ponderó.

De este modo, Ana Berta Carrizo – quien funge actualmente como directora de la galería Arteconsult y formó parte del equipo de curaduría de la muestra – consideró esta muestra artística como un proyecto enriquecedor. “Javier se acercó con este proyecto y, afortunadamente, los astros se alinearon para que pudiera hacerse realidad. Ha sido muy enriquecedor ver el asombro que ha despertado esta propuesta entre quienes han visitado la exposición. Es un proyecto poco común en Panamá y la reacción del público ha sido muy positiva”, relató ante los presentes que estaban congregados el pasado miércoles 3 de junio, en un evento que sirvió de punto de encuentro entre los 38 artistas de la muestra artística como Beatriz Cecilia Paredes, Vanessa Balbo y Nahuel Galeano, entre otros.