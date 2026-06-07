‘Mesa Común’: arte, diseño y comunidad se reúnen en una exposición inédita

Con sus particulares recipientes, Beatriz Cecilia Paredes busca transportar al espectador al poder que tienen las relaciones interpersonales y que muchas veces se da por sentado, a pesar de la importancia de las conexiones humanas que resaltó el aislamiento producto de la pandemia de coronavirus desatada en el 2020. Las primeras piezas de su serie ‘Sistema de Apoyo’ fueron creadas en el 2019, en un contexto en el que nadie se imaginaba el contexto complejo que estaba por venir.'En ese momento yo ya estaba reflexionando sobre las relaciones interpersonales, sobre la necesidad de tener personas en quienes apoyarse y sobre la importancia de los vínculos humanos. Luego llegó la pandemia y todo aquello adquirió una dimensión completamente distinta. Las piezas se volvieron casi evidentes en su significado. Lo que había estado reflexionando durante meses se convirtió en una realidad para todos de una manera que nadie imaginaba', aseguró Paredes en conversación con este diario.En ese instante, se materializó esa preocupación sobre la que llevaba pensando un buen tiempo, el aislamiento social y la privación de las conexiones humanas. 'Nadie imaginaba en 2019 que una pandemia pudiera paralizar al planeta entero. Salvo algunos especialistas que llevaban años advirtiéndolo, para la mayoría de nosotros era algo impensable. Y, sin embargo, ocurrió. Al principio todos creíamos que sería cuestión de semanas. Después se convirtió en meses y finalmente en más de un año de aislamiento e incertidumbre', sopesó.Esas mismas redes de apoyo se juntan y se forman a través de las conversaciones que tienen lugar en una mesa presididas por una frase: ‘Hablémoslo en la mesa’. 'Más que un acto físico, era una forma de hablar de comunicación, de cooperación y de interés genuino por el otro. Sentarse a la mesa significa compartir, conversar, preguntar cómo estuvo tu día, escuchar y ser escuchado. Por eso, cuando Javier me habló de Mesa Común, inmediatamente pensé en esta serie. No tuve que reflexionarlo demasiado; me pareció una relación muy natural. Además, debo decir que ya quedan pocas piezas de esta serie, así que sentí que era la ocasión perfecta para mostrar una de ellas', manifestó.En cambio, Vanessa Balbo creó el mantel que sirve de carta de presentación para una mesa partidaria de la creatividad sin exclusiones ni cortapisas. En una apuesta por la sostenibilidad, Balbo utilizó telas de segunda mano en su taller, teniendo en cuenta que el mantel iba a ser una pieza unificadora de las demás obras de sus colegas.'Cuando Javier me propuso participar en ‘Mesa Común’, inmediatamente le dije que quería hacer el mantel. Para mí era la pieza principal porque sentía que era el elemento que iba a unificar toda la historia de la mesa. A medida que iban apareciendo las demás piezas, fui desarrollando el mantel. Pensé mucho en la danza, en la comunidad y en la idea de unión. Me inspiré en una obra de Matisse en la que aparecen varios bailarines formando un círculo. Esa imagen me transmitía una sensación de comunidad y me pregunté cómo podía trasladar esa idea al mantel. Por eso trabajé con siluetas humanas. Todas las siluetas están cosidas a mano', narró.La idea de la mesa como espacio de encuentro también está presente en la concepción del mantel. La obra de Balbo suele estar vinculada a la nostalgia, el hogar, los bodegones y los objetos cotidianos, por lo que participar desde esta pieza le resultó especialmente atractivo. Para ella, el mantel es uno de los elementos fundamentales de una mesa, ya que funciona como el punto de conexión entre los objetos, las historias y las personas que se reúnen alrededor de ella.