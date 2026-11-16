Con una sonrisa y rodeada de sus diseños, la diseñadora Camila Borrero recibe al equipo periodístico de La Estrella de Panamá en su estudio. Desde allí reivindica la esencia humana de la rotulación tradicional: los rótulos pintados a mano que dan identidad a almacenes, fondas y otros establecimientos, y que forman parte del imaginario popular panameño. A través de proyectos como Cami Type y Amazing Creative Design, Borrero rescata estos lenguajes visuales y los traslada al diseño contemporáneo. Su trabajo también ha llevado el nombre de Panamá a la X Bienal Iberoamericana de Diseño, en Madrid (España), con ‘Fonda’, un proyecto desarrollado junto a la chocolatería I Love Panama Chocolate y seleccionado en la categoría ‘Diseño desde el territorio’. La propuesta se materializa en el diseño del empaque de ‘Fonda’, un chocolate con concolón, cuyo diseño celebra la estética de las fondas, espacios emblemáticos de la gastronomía y la identidad nacional. En esta edición de ‘MÍA: Voces Activas’, Borrero comparte las claves de su proceso creativo, las influencias que alimentan su trabajo y una pasión por el diseño que también encuentra expresión en la gastronomía, a través de su participación en la panadería familiar Pan y Canela.

Naciste en Colombia, te formaste en Argentina y desarrollas gran parte de tu trabajo en Panamá. ¿Cómo ha influido ese recorrido por diferentes culturas en tu identidad artística y en tu manera de entender el diseño?

Definitivamente, ha influido en todos los aspectos. Cuando mi familia y yo llegamos de Colombia, en el año 2000, vinimos a vivir a la antigua Zona del Canal, que acababa de ser revertida a Panamá. Primero vivimos en el Cerro Ancón y después en lo que hoy es Ciudad del Saber, que en aquel momento estaba completamente desierta. Desde niña tengo recuerdos muy particulares de Panamá. Para mí era como una ciudad mágica y fantasma, una esencia que me marcó durante mi infancia y adolescencia. Cuando llegué a Argentina para estudiar Diseño Industrial, descubrí una ciudad muy ecléctica, especialmente por el arte gráfico de sus comercios. Empecé a fijarme en la rotulación y en las vidrieras pintadas que llevaban décadas allí. Fue entonces cuando descubrí el oficio del pintor de letras y comencé a interesarme por la gráfica popular. Al regresar a Panamá, empecé a profundizar en la gráfica popular panameña y a darle el valor que merece. Me fijé en los árboles rojos, las fondas y los lugares donde aparecen estas expresiones gráficas. Actualmente, creo que una de las mayores concentraciones todavía se encuentra en la avenida Central, que conserva parte de esa esencia.

Hace aproximadamente diez años comenzaste un camino de aprendizaje alrededor de la rotulación tradicional. ¿Cómo nació ese interés y qué encontraste en los rótulos populares panameños que te llevó a convertirlos en el centro de tu investigación artística?

Fue fruto de la curiosidad y de encontrar un camino propio. Empecé con el lettering, es decir, el dibujo de las letras, que es diferente de la rotulación tradicional, en la que se utiliza el pincel y su ancho para construirlas. Comencé dibujando letras y después aprendí a pintarlas con pincel. Cuando llegué a Panamá, empecé a investigar quiénes eran los letristas, si todavía existían y si seguían trabajando. Me encontré con una escena en la que el rótulo estaba completamente desvalorizado. Podías encontrarlo en la carretera Panamericana, anunciando una fiesta o algo relacionado con los carnavales, o en barrios más humildes, pero no era habitual verlo en centros comerciales o tiendas de lujo. Desde mi trabajo como diseñadora quise entender el oficio y practicarlo. Mi primer trabajo fue rotular una tapicería. Eso me permitió experimentar lo que significa ser pintor de rótulos: estar en la calle, bajo el sol, y convivir con las personas que van a ver ese trabajo durante años. A partir de ahí entendí el oficio y pensé cómo llevarlo a otro nivel. Busco tomar esos elementos de la rotulación y darles la posición y el valor que merecen. Creo que esta recuperación es especialmente actual en un contexto en el que todo es digital, instantáneo y parece que la inteligencia artificial puede hacerlo todo. Se trata de volver a lo manual sin renunciar a las herramientas actuales: rescatar lo que hemos heredado y combinarlo con las posibilidades del presente.

A través de tu iniciativa ‘Cami Type’ investigas la rotulación tradicional y la trasladas al arte y al diseño contemporáneo. ¿Qué buscas rescatar de este oficio y por qué consideras importante preservar este lenguaje visual?

Siempre hablo del pulso. Cuando las personas ven mi trabajo, a veces dicen que una línea es perfecta, pero, si la observas de cerca, te das cuenta de que no lo es. Tiene vibración, no la ha hecho una máquina ni una impresora: conserva el pulso de la persona que la pintó. Tiene una calidez humana que, aunque intentes reproducirla digitalmente, es muy difícil de conseguir. Hay personas que se acercan a mí y me dicen: ‘Quiero que parezca que está hecho a mano’. Y yo les respondo: «Bueno, para que parezca hecho a mano, hay que hacerlo a mano». Además, mi práctica artística me permite explorar más allá de lo que puede pedirme un cliente o de lo que normalmente se espera de un proyecto de diseño. Es una forma de expresarme, de trasladar a mi obra mis propios pensamientos y las palabras que resuenan dentro de mí.

Tu proyecto ‘Fonda’, realizado junto a la chocolatería panameña I Love Panama Chocolate, representó a Panamá en la Bienal Iberoamericana de Diseño, dentro del eje temático ‘Diseño desde el territorio’. ¿Cómo nació esta colaboración y qué buscabas transmitir a través de su identidad visual?

I Love Panama Chocolate es una chocolatería panameña que utiliza cacao local y comunica los sabores de Panamá a través de sus chocolates y empaques. Cada uno cuenta una historia: está el de la rana dorada, otro llamado Barú, que representa al volcán, y uno llamado Congo. Sus empaques se convierten en una especie de postales que permiten a los turistas conocer un poco más de nuestra cultura. La colaboración surgió porque tengo un estudio de diseño gráfico junto a mi pareja, Alexander Wtges, llamado Amazing Creative Design. Ya habíamos trabajado anteriormente con la marca. Cuando apareció el concepto de ‘Fonda’, quisieron que lo desarrollara yo porque estaba muy relacionado con la investigación que llevo realizando desde hace tantos años. A partir de ahí investigamos las fondas, su estética y cómo representarlas para que incluso alguien que no supiera qué es una fonda pudiera conectar con ellas. Los colores estridentes hablan del calor y de ese ‘saoco’ que puedes sentir al mediodía mientras te tomas un sancocho. También transmiten la energía de la calle y el cariño hacia las personas que cocinan para cientos de personas todos los días. De alguna manera, ellas construyen la identidad de Panamá desde sus sabores y su trabajo cotidiano. El proyecto se enmarca en el eje ‘Diseño desde el territorio’, que habla de crear a partir de las costumbres y de elementos que representan nuestro contexto, pero que también pueden situarse en un escenario global. Se trata de llevar algo tan nuestro como una fonda a la mirada del mundo entero.

En el empaque de ‘Fonda’ utilizaste letras que parecen irregulares o imperfectas para transmitir lo que denominas ‘el pulso del pintor’. ¿Cómo lograste trasladar esa espontaneidad del trabajo manual a un diseño digital?

El proceso fue un híbrido entre lo manual y lo digital. Una vez que tienes el concepto, comienza la investigación y después empiezas a dibujar a mano. Las letras fueron dibujadas manualmente y posteriormente digitalizadas. En la digitalización puedes perfeccionarlas si buscas un diseño limpio o muy actual, pero en este caso decidí mantener parte de su carácter. Durante el refinamiento llega un momento en el que decido parar y dejar que la imperfección se note intencionalmente. Algunas formas incluso pueden parecer exageradas, pero precisamente busco resaltar ese pulso. También investigué visitando las fondas. Muchas veces algo me llama la atención y tomo una fotografía porque me parece gracioso o porque hay algo en la manera de pintar que conecta conmigo. Quizás el pintor estaba allí, acalorado, haciendo el rótulo, y el resultado tiene una espontaneidad que genera una conexión. Quería rescatar esas formas un poco torcidas y expresivas, que también forman parte de la identidad de estos trabajos.

¿Cuáles son esos elementos visuales de nuestra cultura popular que todavía crees que no hemos aprendido a valorar lo suficiente?

A lo largo del recorrido de Cami Type he conocido a personas muy humildes que llevan muchos años dedicándose, por ejemplo, a pintar los Diablos Rojos. Con la evolución del transporte, muchas de esas personas, que tenían un talento y habían dedicado su vida a ese oficio, quedaron un poco de lado. Lo veo también desde mi experiencia en Argentina, donde los autobuses son modernos, pero conservan detalles tradicionales, como el fileteado porteño o alguna pequeña bandera pintada a mano. Creo que se trata de no desprendernos completamente de lo que éramos. Debemos seguir avanzando, pero también rescatar y no olvidar de dónde venimos. Muchas personas incluso han olvidado que hacer las cosas a mano sigue siendo una posibilidad. Siento que ha habido cierta desconexión y que volver a encontrar ese punto en el que las personas reconozcan este trabajo, conecten con él y quieran adquirirlo es uno de los ejes centrales de mi trabajo. También creo que es importante compartir los conocimientos. Si hace diez años un pintor en Argentina no hubiera estado dispuesto a enseñarme su oficio cuando me acerqué a preguntarle cómo trabajaba, probablemente no habría llegado hasta aquí. Son técnicas con muchísimos años de historia; lo que aporta cada persona es la manera de aplicarlas y el significado que les da. Por eso, cuando alguien se acerca a preguntarme, siempre estoy dispuesta a compartir lo que sé.

Además de tu trabajo como diseñadora y rotulista, también estás involucrada en Pan y Canela, una panadería que tus padres establecieron hace 29 años y a la que quieres darle un nuevo enfoque sin que pierda su esencia. ¿Cómo consigues integrar todas estas facetas?