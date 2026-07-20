Momo Magallón: ‘La carencia de espacios me llevó a hacer gestión cultural’

Todo nació de una carencia.Estar en <b>Panamá</b> y darme cuenta de que no existían tantas oportunidades como yo hubiera querido me llevó a crear estos proyectos.Participé en la creación de colectivos artísticos como <b>La Búsqueda</b>, <b>Panamá Fem Art Coalition</b> y, antes de la pandemia, de <b>Ninguna Musa</b>, entre otros.Todo surgía de la necesidad de construir comunidad. Cuando regresé nadie me conocía. La <b>gestión cultural</b> también sirve para crear redes, conocer personas y conectar con otros artistas.Quería impulsar propuestas más arriesgadas, diferentes, alineadas con mis intereses.El impacto que quiero generar es justamente ese: traer propuestas innovadoras. A mí me encanta crear proyectos expositivos que la gente recuerde.Me gustaría que alguien dijera: ‘¿Te acuerdas de aquella exposición?’. Que haya sido una experiencia distinta, que haya generado conversación.Si esos espacios no existían, decidí crearlos.