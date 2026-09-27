Demna devuelve glamour y rebeldía a Gucci en los desfiles de Milán

El diseñador Demna apostó por imprimir glamur, excentricidad y rebeldía a Gucci en su primera colección verdaderamente “personal” para la marca.
Los hombres de Demna son chicos malos con capucha, vestidos con chaquetas forradas de tartán o trajes de hombros marcados, pantalones recortados por encima del tobillo y cinturones de triple hebilla con un toque rock’n’roll.
Las mujeres viajan a los años 80 con un toque de excentricidad: trajes negros clásicos que dejan al descubierto el ombligo, abrigos de piel combinados con un pañuelo o enormes pieles, todo ello rematado con botas de tacón alto. Algunas lucen un estilo más punk, con cadenas alrededor del cuello.
“Mi primer año en Gucci lo dediqué a comprender y definir lo que representa”, explicó Demna en una nota antes del desfile.
“La conclusión de mi investigación es que Gucci encarna la aspiración de pertenecer a un mundo más glamuroso, así como la audacia de remodelar ese mundo a su propia imagen”, añade.
Para el diseñador georgiano de 45 años, “Gucci es una forma de lujo que quiere hacerse notar. Es la tensión entre el buen gusto y la sensualidad”.
Las ventas de la marca insignia del grupo Kering (que también incluye a Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga) han decepcionado en los últimos años, tras varios ejercicios prósperos bajo la dirección creativa de Alessandro Michele.
Desde la llegada de Demna en 2025 y la presentación de sus dos primeras colecciones, las ventas siguieron bajando en el segundo trimestre, aunque a un ritmo menos marcado que en el primero, informó Kering a finales de julio.
Demna considera que “Gucci evoluciona con soltura entre la aristocracia y la cultura popular, (...) entre el buen y el mal gusto, entre el legado y el deseo de masas, entre la pertenencia y la rebelión”.
Una visión que recuerda los años del diseñador en Balenciaga, donde solía mezclar deporte, lujo y provocación.
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