‘Menos es más’, la tendencia para este 2024

A lo largo de las últimas décadas, la moda rápida y su consumo acelerado han dejado una marca significativa. Sin embargo, su contraparte, la moda lenta, se enfoca en la compra reflexiva de prendas atemporales y versátiles, ganando terreno y conciencia en firmas, diseñadores y redes sociales. Este movimiento aboga por armarios pequeños y de calidad.

“Notamos más interés y pensamiento a la hora de seleccionar las piezas que se compran. Antes el éxito era tener mucho a muy buen precio, y ahora empieza a cambiar la tendencia: menos de mejor calidad”, explicaron a la agencia Efe Margarita Ruyra de Andrade y Valentina Suárez-Zuloaga, creadoras de la plataforma española Es Fascinante.

El lema ‘menos es más’ se convierte en un nuevo estilo de vida que implica orden físico y mental, según Begoña Pérez, conocida como ‘La ordenatriz’ por ser referente en organización en España. Pérez destaca que la sociedad se dirige hacia la ecología, la utilidad, la reutilización de prendas y un estilo de vida más saludable.

Frente a las piezas de moda excéntrica y marcadas por tendencias arriesgadas, las prendas básicas en tonalidades neutras y tejidos de alta calidad ganan terreno, siendo una oda al minimalismo y, al mismo tiempo, sinónimo de sostenibilidad. No obstante, otras tendencias también destacan para este 2024.

Lunares

Cada lunar presente en los desfiles de moda de finales del 2023 fue “meticulosamente contado”, y el total ascendió a 12.487.396, llenando las pasarelas de este patrón. Así lo asegura BBC en su resumen de tendencias de moda para este 2024. Aunque este tipo de estampados se revela como una tendencia atemporal y versátil, dominará las tendencias del año.

Diseñadores y expertos elogian la elegancia e impacto confiables de los lunares. Desde los grandes y audaces hasta los diminutos e imperceptibles, su presencia es impactante y silenciosa al mismo tiempo. Además, aseguran que este estampado se presenta como inclusivo, sin distinciones de género, clase o edad, y trasciende las tendencias momentáneas.

Rojo cereza

Las pasarelas fueron impregnadas por la presencia “distintiva, vibrante y segura de las cerezas”. Algunas casas de moda presentaron diseños que abrazaban el rojo cereza de la cabeza a los pies, mientras que otras optaron por limitarlo a una falda o chaqueta, combinándolo con otros colores para crear conjuntos llamativos.

“La fascinación de la moda por el rojo brillante ha sido ineludible en las últimas temporadas, tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas”, señaló Alex Kessler de la revista Vogue. Agregó que “las colecciones primavera-verano 2024 revelaron un cambio notorio hacia versiones más profundas y opulentas de este tono”.

Tejidos metálicos

Esta tendencia viaja al Met Gala del 2016, cuyo tema era Man vs. Machine. Los invitados se vistieron con colores plateados y futuristas con accesorios inspirados en robots. “El oro metálico puede tener un aspecto de gladiador”, señaló StyleCaster, advirtiendo de no sobrecargarse al vestir con este estilo. “Si quieres atenuarlo, combina el oro metálico con materiales alternativos como mezclilla (jeans) o cuero”.

Corbatines y lazos

Los lazos gigantes hicieron su aparición en las colecciones de varios diseñadores importantes durante las distintas semanas de la moda. Según la revista InStyle, “los lazos opulentos y de gran tamaño, presentes en espectáculos como los de Sixdo y Aknvas, añadieron un toque de fantasía a looks que, de otro modo, serían simples o sin adornos”.

No todas las casas de moda optaron por diseños grandes y llamativos; algunas prefirieron corbatines mucho más pequeños para decorar, complementar o atar conjuntos. Según la página Nylon, “este delicado accesorio crea una apariencia suave y romántica sin importar cómo se use, actuando como detalle para una gran cantidad de prendas diferentes”.

Materiales reciclados, usados o sostenibles

La preocupación por la sostenibilidad ha sido durante mucho tiempo un tema importante sobre la industria de la moda, que es altamente contaminante. Muchos consumidores adquieren artículos a precios bajos, los utilizan unas pocas veces y luego los desechan.

Se están tomando medidas pequeñas para abordar la huella de carbono de la industria, como la creciente popularidad de los sitios web especializados en “moda usada”, pero muchos creen que es necesario hacer más.

Algunos diseñadores que están colocando la sostenibilidad en el centro de sus colecciones, ya sea mediante cambios en sus prácticas de trabajo o la incorporación de materiales reciclados en sus diseños.

Vogue destaca ejemplos como el uso de Kelsun por parte de Stella McCartney, una fibra a base de algas que se dice tiene una huella de carbono significativamente menor que las fibras convencionales.

A medida que la conciencia de los consumidores sobre su huella de carbono aumenta es posible que muchas personas elijan utilizar prendas que ya tienen en su armario.

Colores neutros

Los colores neutros se presentaron acompañando al Quiet Luxury, tendencia que se consolidó permanentemente en el año 2023 gracias a momentos clave de la cultura pop. Estos incluyeron la destacada serie de televisión Succession, los elegantes atuendos de Gwyneth Paltrow en la corte y los estilismos postboda de Sofia Richie, que también se popularizaron a través de videos en TikTok.

Los neutros seguirán compartiendo espacio con tonalidades como el rojo y los pasteles. Sin embargo, colores como el beige, negro, gris y, especialmente, el café, mantendrán su predominancia.

Esta tendencia fue evidente en las pasarelas de diseñadores como Versace, Blumarine y Chanel. Este año, se espera que esta paleta de colores brinde una sensación de paz y calma, buscando transmitir emociones reconfortantes en un mundo caracterizado por constantes cambios e incertidumbre.

Según el informe The State of Fashion 2024 publicado por Business of Fashion, esta tendencia también impactará en la moda deportiva. Destacadas marcas de ropa outdoor llevarán sus diseños hacia estilos más minimalistas y tonalidades neutras.

Los tenis siguen liderando

Según los diseñadores reseñados por la revista Vogue, las tendencias en cuanto a calzado van desde zapatos plateados hasta sandalias planas.

Los zapatos plateados ya no se reservan para ocasiones formales. Rabanne sorprendió con botas de gladiador, perfectas para combinar con minivestidos en días casuales. Mientras que Simone Rocha y Erdem contribuyen a esta tendencia con Mary Janes, mocasines y slingbacks plateados.

Las botas altas, lejos de retirarse con el invierno, se alzan en la moda veraniega. Alexander McQueen y David Koma apuestan por diseños de caña hasta los muslos. Ahluwalia añade un toque vaquero a estas botas, manteniendo su atractivo en el street style.

Las botas planas, en sus versiones combat y biker, se establecen como la elección acertada según las pasarelas. Christian Dior regresa con sus botas de suela plana, modelo track con cordones y hebillas.

Los tenis continúan liderando las tendencias, con diseños normcore que siguen siendo protagonistas. Botter y Dries Van Noten aseguran que estos seguirán siendo la elección estilística principal. Coach presenta tenis botines en ascenso, perfectos para combinar con prendas elegantes como blazers y vestidos satinados. Gucci recalca la importancia de las zapatillas blancas, y Kenzo hace un retorno triunfal con los tenis chunky.

Diseñadores como Alexander McQueen, Chloé, Courrèges, Carolina Herrera y Brandon Maxwell presentan opciones irresistibles. Las sandalias thong de McQueen y Chloé, así como las de tacón con tira, se declaran tendencia absoluta, ideales para combinar con vestidos midi, faldas rectas y jeans en colores neutros o vibrantes.