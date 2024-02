Movimiento Misión Panamá: vino viejo en un odre nuevo

Retroceso conceptual

En términos conceptuales la “propuesta” se basa en la idea de que el desarrollo de todos los países sigue una misma trayectoria, que transcurre a través de etapas bien definidas. Aun cuando los autores del MMP no lo explicitan, se trata de una utilización del enfoque de W. W. Rostow, contenido en su libro Las Etapas del Crecimiento Económico (1960). De acuerdo con este autor, defensor apasionado de la Guerra de Vietnam, cada país transita por cinco etapas, que van desde la sociedad tradicional hasta la etapa del alto consumo en masa. Esto actualmente es contradictorio teniendo en cuenta los límites biofísicos del planeta.

Visto así el desarrollo lleva a lo que se conoce como el dualismo, según el cual existe un sector atrasado en el país, un remanente de la sociedad tradicional de Rostow, así como un sector moderno producto del desarrollo del mercado. Se entiende, entonces, que la existencia de los dos sectores no son el resultado de un mismo proceso histórico, lo que significa que estructuralmente son independientes. El desarrollo, consecuentemente, opera por una vía en la que el sector moderno va absorbiendo paulatinamente al sector tradicional.

De acuerdo con esta visión, tal como se desprende del modelo de W. Arthur Lewis (1954), el proceso se da debido a los bajos ingresos del sector de subsistencia. La reinversión del excedente del capital, a condición de que los salarios del sector moderno (industrial) sean un tanto mayores que el ingreso del sector tradicional, permitiría ir trasladando a la fuerza de trabajo del sector de subsistencia al moderno.

Hoy en día la experiencia y la teoría del desarrollo hacen obsoletas las ideas de las etapas de desarrollo y el dualismo económico, que están en la base del pensamiento de MMP.

Los economistas latinoamericanos conocidos como los estructuralistas, entre los que se destaca Raúl Prebisch, mostraron hace tiempo que el desarrollo y el subdesarrollo, son producto de un mismo proceso histórico. Este, como lo destacó Octavio Rodríguez en su libro La Teoría del Subdesarrollo de la CEPAL (1980), en los países centrales, en los que se originó el cambio tecnológico, se difundió hacia toda la economía, generando una estructura homogénea. En cambio, en nuestros países (la periferia) el progreso tecnológico apenas penetró en los sectores exportadores guiados hacia el exterior, de manera que los mismos no se difundieron hacia el resto de la población y los territorios. Se trata de los conocidos enclaves, que dan lugar a la conocida heterogeneidad estructural. Esta lógica que persiste hasta nuestros días no es apreciada por el MMP, que si bien habla de dos tipos de economía, no logra captar la vinculación lógica estructural entre ambos.

La CEPAL también llamó la atención sobre la pérdida del excedente nacional, básicamente por medio del fenómeno del deterioro de los términos de intercambio. El desarrollo de la Teoría de la dependencia, utilizando el concepto de excedente económico de Paul Baran, destacó otras formas de extracción de este en los países de la periferia (remisión de beneficios, rentas de las explotaciones vinculadas con la tierra y dependencia tecnológica, entre otros).

Esto bloquea el camino propuesto por Lewis. Se debe agregar que Marini (1973) y Oscar Braun (1973), hicieron evidente la relación entre la presencia de bajos salarios en la periferia y los mecanismos de extracción de excedentes. Recientemente la persistencia de estos procesos ha sido evidenciada por Samir Amin (2018) y José Valenzuela Feijóo (2023).