‘Mufasa’: El Rey León mucho antes de llegar a ser una leyenda

¿Qué podemos esperar de ‘Mufasa’?

A pocos días del estreno de la cinta, una esperada por fanáticos de Mufasa y del live action del ‘Rey León’ (2019), La Decana pudo asistir a la conferencia de prensa virtual junto al reparto de la cinta y el director Barry Jenkins, en la cual conversó sobre la inspiración para Mufasa y cómo fue llevar nuevamente la técnica de fotorrealismo computarizado para sus personajes.

“En ‘El Rey León’, cuando Mufasa mira al cielo y ve a todos los grandes reyes, asumimos que todos nacieron grandes. Vi esta película como una oportunidad para poner a Mufasa en los cimientos, para mostrar que no nació perfecto. No nació rico. No nació con derechos. Era simplemente alguien con una familia y que la perdió. Luego, la fe, la fortuna y la suerte le dieron una nueva familia de la que aprendió y con la que construyó el reino que después conocimos”, comentó Jenkins.

Al iniciar la cinta, nos recibe la voz inconfundible de James Earl Jones, quien falleció el pasado septiembre y dio su voz a Mufasa en la cinta original de 1996. La película está dedicada a él, a quien Jenkins llamó el “patriarca de todos” y cuyo fallecimiento “nos arrebató a un padre”.

En su memoria, Aaron Pierre toma la batuta al dar la voz al joven Mufasa, en su recorrido junto al noble príncipe Taka (interpretado por Kelvin Harrison Jr.) para hallar Milele, un paraíso de ensueño que se mantiene en la esperanza de los jóvenes leones, tras ser separados de la manada de Taka y Mufasa alejarse de su familia.

Pierre comentó que entrar de lleno a hacer Mufasa fue un desafío no solo creativo, sino de llenar el espacio de Jones: “Creo que el motivo por el que Mufasa es tan querido es porque irradia una esencia de amor, unión y compañerismo. Y creo que todos anhelamos eso en nuestras respectivas vidas, en nuestras propias comunidades personales y en nuestra comunidad global. Pero creo que, en mi caso, estaba muy nervioso por contribuir de alguna manera al hermoso legado que es Mufasa, que el gran James Earl Jones creó, y espero haber podido contribuir a eso de alguna manera”.

En la historia de Mufasa también brilla Taka, el heredero de la manada de su padre, y quien acoge a Mufasa como un hermano pese a su estatus de “forastero”. Harrison indicó que asumir a Taka fue una oportunidad “para no juzgar” en quien se convertiría en el futuro. “En mi primera conversación con Barry, me dijo que me mantuviera presente, que me mantuviera en el momento con Taka y que permitiera que sus instintos, sus tendencias naturales y su amor por la vida, por la gente y por la comunidad brillaran, algo con lo que jugué y traté de darle protagonismo”, señaló.

Es fácil adivinar el futuro de Taka, sin embargo, su viaje con Mufasa conmueve y es esperanzador en formas que no me esperé una vez vi la película. Taka es joven, llevado por el camino del poder y la ambición, pero lucha entre encontrar su propio camino, ser valiente o seguir el camino de su padre y priorizar el linaje por encima de todo. Entre esto, su relación con Mufasa le ayuda a descubrir poco a poco lo que el compañerismo y la lealtad realmente significan.

En su viaje Mufasa y Taka encuentran a una joven princesa también alejada de su manada, Sarabi (Tiffany Boone), quien se une a la expedición al enterarse que van a Milele, un lugar “mítico” en el que su pueblo también creía. Con una mezcla de tenacidad, ferocidad, sabiduría y astucia, Sarabi se muestra como una leona que estaba preparada para reinar y liderar, pero cede ante Mufasa al darse cuenta de sus talentos, humildad y propósito más allá de su improvisada manada.

“Me identifiqué con ella en una especie de búsqueda de su tribu y de un lugar, pero intentando ser dura al mismo tiempo; detrás de la superficie hay mucha vulnerabilidad y creo que así soy yo”, subrayó Boone en la conferencia, “así que fue divertido interpretar a un personaje con el que me conecté tanto”.

El trío de leones se adentra entonces en el desierto, en busca de algo para cazar y huir de una manada de leones blancos como espectros que buscan adueñarse de todos los territorios a su paso. En la adversidad los lazos se fortalecen y otros se debilitan en medio de la incertidumbre, las dudas y la falta de comunicación propicia para lograr una comunidad fuerte.

‘Mufasa’ está cargada de acción, momentos de vulnerabilidad y situaciones que forman la fortaleza de los personajes; lejos de ser una historia continuamente feliz, despierta el sentido del valor, la resiliencia, solidaridad y compromiso con los que uno ama y hacer lo mejor posible por el prójimo.

Además, como no podían faltar, el dúo cómico de Timón (Billy Eichner) y Pumba (Seth Rogan) hacen una aparición especial acompañando a Rafiki (John Kani) mientras le narra la historia de Mufasa a la pequeña Kiara (Blue Ivy Carter), hija de Simba (Donald Glover) y Nala (Beyoncé Knowles-Carter), mientras se guarecen de una tormenta.

Pese a que Timón y Pumba no tienen el aire en pantalla que en las previas películas del Rey León, se mantienen graciosos, trayendo un humor característico a su dinámica de amistad, aunque se perciba un poco caricaturesca y la dirección les requiera romper un poco la cuarta pared (un recurso que abarata un poco las escenas dramáticas entre los personajes). El dúo entre Eichner y Rogan comprobaron su química en escena, alimentándose de la energía del otro y creando chistes graciosos al vuelo según los momentos con Kiara.

“Creo que son una especie de marginados. Tienen un vínculo fuerte. Tienen una buena amistad”, señaló Rogan a los medios, “creo que son muy cercanos en muchos sentidos. En una película que trata sobre muchos actos heróicos y gente que se expone de manera espectacular, me identifico mucho con los dos tipos que se quedan sentados al margen bromeando”. Por su parte, Eichner indicó que la cantidad de improvisación entre ambos fue “asombrosa”: “Teniendo en cuenta la escala épica de esta película y el hecho de que se proyecta en todo el mundo, el hecho de que nos inviten a Seth y a mí y podamos improvisar tanto, y lo que es aún más sorprendente, la cantidad de cosas que terminan en este espectáculo familiar de Disney es realmente impresionante”.

La historia de Mufasa encapsula más de 30 años de cariño por el legado de un león que llevó a una comunidad a pensar más allá de ellos mismos y crear un modo de pensamiento unitario en vez de simplemente instintivo. Para Jenkins fue un trabajo de “vivir en el legado y las huellas que quieres honrar”, mientras que al mismo tiempo se trabaja en lo nuevo. “Cuando leí el guion por primera vez, por sugerencia de mi esposa, me di cuenta de que había una gran profundidad en muchos de estos personajes que no habían estado en la periferia porque simplemente no había espacio para que sus historias se contaran en su totalidad, para que mostraran su yo completo”, apuntó el director de ‘Moonlight’.

“Una vez que vi esas cosas, vi toda esta claridad de intención, claridad de propósito, emoción honesta, ya seas un niño de cuatro años o de 104 años, hay algo en El Rey León para ti. Y todas esas cosas estaban presentes en Mufasa. Así que realmente tuve una visión de túnel al adentrarme en esas cosas. Pensé: ‘oh, esto claramente va a ser mío. Vinieron a mí. Es mío’. Y no estoy pensando en lo que se hizo antes, cómo se hizo, por qué se hizo. Solo sé que se hizo. Por eso, voy a estar a la altura y hacerlo a mi manera”, enfatizó.

‘Mufasa’ llega a cines este jueves 19 de diciembre.