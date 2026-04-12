Museo de la National Geographic abrirá una ventana al apasionante mundo de la exploración

El nuevo gran Museo de la Exploración de la Sociedad National Geographic también llevará a sus visitantes en un viaje alrededor del globo a través del paladar.En el restaurante, concebido como 'un espacio gastronómico global', se instalarán además 'cinco puestos diferentes de distintas partes del mundo: comida estadounidense, italiana, peruana, marroquí y vietnamita', en los que trabajaran chefs originarios o con raíces en esas regiones 'para crear menús auténticos'.'También tendremos un bar de cócteles, el Ballard Bar, bautizado en honor a Bob Ballard, el explorador que descubrió el Titanic. Habrá una cafetería con repostería y un escenario donde podremos organizar encuentros con nuestros exploradores, así como espectáculos y proyecciones de diversas películas y contenidos', adelantó Durham.