Narradores de la memoria de Portobelo

¿Cómo comienza el proyecto de ‘Voces de Portobelo’?

El proyecto de Voces de Portobelo, lo que es el libro ahora, comienza con un sueño, que era poder construir un archivo de fuentes orales. Un archivo de memoria, sobre todo vinculado a la memoria de los afrodescendientes. Pensábamos que era un mandato del Decenio de Naciones Unidas que cierra ahora a comienzos del 25 y muy vinculado también a todas las consideraciones que Unesco hace sobre la fragilidad de los patrimonios inmateriales con los que tiene que ver la memoria.

Poco a poco conseguimos 23 entrevistas, vimos que era muy difícil esta tarea, si no hay voluntad institucional, si no hay deseo de dotar infraestructura a los archivos de la memoria, que ahora en muchos lugares del mundo están cobrando mucha fuerza. Eso fue imposible; no respondía ni siquiera a la institución inicial que era la Agencia de Cooperación Española, pero, sobre todo, a las instituciones panameñas.

Nos encontramos con que teníamos un material maravilloso. Y entonces decidimos que podíamos hacer un libro y decidimos algo muy importante: que nuestra vocación como historiadores e historiadoras era no ser extractivos, eso es muy de la academia, sino devolver ese esfuerzo de rememoración y de recuerdos a las gentes que habían trabajado con nosotros y que nos había depositado la confianza.