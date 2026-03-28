Niñez en abandono. Una deuda estructural del Estado

La crisis de los albergues debería marcar un punto de inflexión. No para profundizar disputas, sino para establecer acuerdos básicos: ningún niño debería ser separado de su familia por razones de pobreza; ningún testimonio infantil debería ser desestimado sin investigación; ninguna institución debería operar sin presupuesto adecuado y supervisión efectiva.Proteger a la niñez y la adolescencia implica escuchar, sostener y transformar. Una sociedad que no escucha a sus niños no solo falla en protegerlos: legitima las condiciones que permiten que la violencia se perpetúe. Y cuando el Estado no cumple su función protectora, no solo incumple su deber, sino que también compromete la base misma de la democracia.<i>La autora es socióloga y docente de la Universidad de Panamá</i>