Nuevas reglas y sorpresas entre los ganadores, todo lo que prometen los Emmys 2023

Después de arrasar en los Golden Globes como la serie más premiada de la noche, Succession lleva la delantera en la 75 entrega de los Primetime Emmy Awards, con 27 nominaciones. La serie competirá múltiples veces en diferentes categorías, como mejor dirección en drama y mejor actor protagonista de drama, con tres nominados en ambas, así como mejor actor de reparto de drama, en la que obtuvo cuatro nominaciones.

Además de este exitoso drama, series como The Last of Us y The White Lotus, de HBO MAX, también son de las más nominadas en la gala con 23 y 24 menciones, respectivamente.

Con cuatro meses de retraso por las huelgas de sindicatos de la industria del entretenimiento, los Emmys 2023 tendrán lugar el próximo lunes desde el teatro Peacock en Downtown Los Ángeles, California. Esta se convirtió en la primera vez, desde 2001, que los premios tuvieron que ser retrasados.