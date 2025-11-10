  1. Inicio
Olga Tañón no estará en los Latin Grammy 2025, ¿cuál es la razón?

La puertorriqueña Olga Tañón será una de las grandes ausentes de los Latin Grammy 2025.
Por
Kathyria Caicedo
  • 10/11/2025 12:28
La llamada Mujer de Fuego, Olga Tañón ha confirmado que no asistirá a los Latin Grammy 2025, pese a ser una de las homenajeadas de la gala.

La reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón anunció que no asistirá a la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025, donde este año se celebrará su legado y trayectoria musicial.

La intérprete de éxitos como “Mentiroso”, “Cómo olvidar”, “Muchacho Malo”, “Me Cambio por ella” sería la protagonista del <b style="background-color:transparent">Special Awards Presentation de los 26th Annual Latin Grammy Awards en Las Vegas, donde estaba programada para recibir el prestigioso Lifetime Achievement Award

¿Por qué Olga Tañón no acudirá a los Latin Grammy 2025?

A través de un comunicado oficial, la “Mujer de Fuego” explicó que la razón de su dolorosa ausencia se debe a la complicada y delicada situación actual con los vuelos aéreos en los Estados Unidos.

Tañón señaló que la decisión fue tomada debido al panorama de incertidumbre generado por la crisis en el transporte aéreo del país.

“He tomado esta decisión debido a que, en los últimos días, el país enfrenta una compleja situación derivada del cierre parcial del gobierno federal, lo que ha provocado y continúa provocando cancelaciones, retrasos y reducción de vuelos en múltiples aeropuertos por la falta de personal y los ajustes en los controles de tráfico aéreo”, explicó en la nota publicada en redes sociales.

La artista calificó el panorama como “incierto”, señalando que podría afectar cualquier itinerario sin garantía alguna de cumplimiento en las rutas programadas.

Olga Tañón ha tomado como prioridad a su público

La otra razón fundamental para la ausencia de Olga Tañón es un compromiso ineludible que tiene con su público. La cantante no quiso arriesgarse a que un retraso le impidiera cumplir con su próxima presentación en Florida.

“Tengo un compromiso muy importante, profesional y moral, el próximo 15 de noviembre con mi público en el Hard Rock Live Hollywood (Florida)”, afirmó.

Tañón fue enfática al priorizar a sus seguidores, a pesar de la importancia del premio que iba a recibir en persona: “Mi compromiso con el público es y será siempre mi prioridad. Prefiero perderme ese momento presencial tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado.”

La estrella boricua aseguró que recibirá el Lifetime Achievement Award con “el alma llena de gratitud” y que, aunque no esté físicamente presente, estará en deuda con la Academia y sus fans por el inmenso honor conferido con esta distinción.

