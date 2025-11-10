Olga Tañón no estará en los Latin Grammy 2025, ¿cuál es la razón?

La reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón anunció que no asistirá a la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025, donde este año se celebrará su legado y trayectoria musicial.

La intérprete de éxitos como “Mentiroso”, “Cómo olvidar”, “Muchacho Malo”, “Me Cambio por ella” sería la protagonista del <b style="background-color:transparent">Special Awards Presentation de los 26th Annual Latin Grammy Awards en Las Vegas, donde estaba programada para recibir el prestigioso Lifetime Achievement Award

¿Por qué Olga Tañón no acudirá a los Latin Grammy 2025?

A través de un comunicado oficial, la “Mujer de Fuego” explicó que la razón de su dolorosa ausencia se debe a la complicada y delicada situación actual con los vuelos aéreos en los Estados Unidos.

Tañón señaló que la decisión fue tomada debido al panorama de incertidumbre generado por la crisis en el transporte aéreo del país.

“He tomado esta decisión debido a que, en los últimos días, el país enfrenta una compleja situación derivada del cierre parcial del gobierno federal, lo que ha provocado y continúa provocando cancelaciones, retrasos y reducción de vuelos en múltiples aeropuertos por la falta de personal y los ajustes en los controles de tráfico aéreo”, explicó en la nota publicada en redes sociales.

La artista calificó el panorama como “incierto”, señalando que podría afectar cualquier itinerario sin garantía alguna de cumplimiento en las rutas programadas.