Olga Tañón no estará en los Latin Grammy 2025, ¿cuál es la razón?

Tañón fue enfática al priorizar a sus seguidores, a pesar de la importancia del premio que iba a recibir en persona: <i>'Mi compromiso con el público es y será siempre mi prioridad. Prefiero perderme ese momento presencial tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado.'</i>La estrella boricua aseguró que recibirá el <b>Lifetime Achievement Award con 'el alma llena de gratitud'</b> y que, aunque no esté físicamente presente, estará en deuda con la Academia y sus fans por el inmenso honor conferido con esta distinción.