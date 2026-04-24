Pablo Larraín apuesta por un cine que muestre la realidad de América Latina

El director chileno, Pablo Larraín, afirmó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que el cine no puede estar aislado de la realidad social y de la violencia que vive el mundo.'Desatender lo que pasa hoy día en el mundo es una auto ingenuidad muy grande y pienso que hay realizadoras y realizadores que quieren ignorar eso y hacer cosas que creen que no tienen una consecuencia social y siempre que retratas algo, estás dando cuenta de un espacio social que tiene una ética, una estética', aseguró en entrevista.Larraín asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) como parte de la delegación de Chile como país invitado de honor, para recibir el Premio Homenaje Iberoamericano por su trayectoria como director y productor.El chileno, conocido por la trilogía de biografías de mujeres ‘Jackie’, ‘Spencer’ y ‘María’, aseguró que después de trabajar en Hollywood tiene claro que su mirada y su interés están en lo que sucede en América Latina.'Somos parte de la comunidad latinoamericana, sea en este país, en Chile, en Argentina, en Colombia, en España, incluso, y somos personas curiosas que nos afecta lo que está pasando. Y de alguna forma inevitablemente eso se transmite y tiene consecuencias en lo que hacemos', aseguró.