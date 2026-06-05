Panama Ballet Fest inaugura su primera edición con homenajes a figuras históricas de la danza

Por otro lado, la <b>Medalla Joyce Vives a la Danza Moderna</b> fue otorgada a <b>Mireya Navarro</b> por su aporte a la evolución de la danza en el país, mientras que la <b>Medalla Julio Araúz a la Joven Promesa</b> fue entregada a <b>Anna Sofía Calvo</b>, reafirmando el compromiso del festival con el relevo generacional y el impulso al nuevo talento panameño.La ministra de Cultura, <b>María Eugenia Herrera</b>, expresó su agradecimiento a los homenajeados, destacando su constancia y el sentido de comunidad que caracteriza al gremio del ballet en Panamá. Asimismo, exhortó a que la historia y el legado de los galardonados sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.