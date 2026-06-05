Panama Ballet Fest inaugura su primera edición con homenajes a figuras históricas de la danza

La Ciudad de las Artes fue el escenario, el pasado 4 de junio, de la inauguración del Panama Ballet Fest, el primer festival internacional de ballet organizado por el Ministerio de Cultura (MiCultura) y realizado en honor a Margot Fonteyn, una de las grandes figuras de la danza clásica mundial.

La noche inaugural contó con la participación de más de 100 artistas procedentes de 11 países y sirvió para reconocer a diversas figuras que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo del ballet clásico en Panamá. Entre los homenajeados estuvieron las maestras Raisa Gutiérrez, Brenda Arias, Josefina Nicoletti y Alberto González, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias. Asimismo, la Medalla Teresa Mann a la Gestión Cultural fue concedida a Josefina Nicoletti y Patricia Galindo.

La distinción fue entregada por el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, hijo de Teresa Mann, quien recordó ante el público el profundo legado docente de su madre, fundadora de la Escuela de Danzas Teresa Mann, considerada una referencia en la enseñanza del ballet en Panamá. Además, expresó su orgullo por la instauración de este galardón que perpetúa su memoria.