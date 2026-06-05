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Vida y cultura

Panama Ballet Fest inaugura su primera edición con homenajes a figuras históricas de la danza

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Carlos Guevara Mann, la galardonada por la Medalla Teresa Mann Josefina Nicoletti y la ministra de Cultura Maruja Herrera.
El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Carlos Guevara Mann, la galardonada por la Medalla Teresa Mann Josefina Nicoletti y la ministra de Cultura Maruja Herrera. Cedida
Por
José Vilar
  • 05/06/2026 12:14
El evento, organizado por el Ministerio de Cultura en honor a Margot Fonteyn, rindió homenaje a destacadas figuras que han contribuido al desarrollo del ballet y la danza en Panamá

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La Ciudad de las Artes fue el escenario, el pasado 4 de junio, de la inauguración del Panama Ballet Fest, el primer festival internacional de ballet organizado por el Ministerio de Cultura (MiCultura) y realizado en honor a Margot Fonteyn, una de las grandes figuras de la danza clásica mundial.

La noche inaugural contó con la participación de más de 100 artistas procedentes de 11 países y sirvió para reconocer a diversas figuras que han desempeñado un papel trascendental en el desarrollo del ballet clásico en Panamá. Entre los homenajeados estuvieron las maestras Raisa Gutiérrez, Brenda Arias, Josefina Nicoletti y Alberto González, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias. Asimismo, la Medalla Teresa Mann a la Gestión Cultural fue concedida a Josefina Nicoletti y Patricia Galindo.

La distinción fue entregada por el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, hijo de Teresa Mann, quien recordó ante el público el profundo legado docente de su madre, fundadora de la Escuela de Danzas Teresa Mann, considerada una referencia en la enseñanza del ballet en Panamá. Además, expresó su orgullo por la instauración de este galardón que perpetúa su memoria.

Las personalidades reconocidas en la noche inaugural del Panama Ballet Fest.
Las personalidades reconocidas en la noche inaugural del Panama Ballet Fest. Cedida

Por otro lado, la Medalla Joyce Vives a la Danza Moderna fue otorgada a Mireya Navarro por su aporte a la evolución de la danza en el país, mientras que la Medalla Julio Araúz a la Joven Promesa fue entregada a Anna Sofía Calvo, reafirmando el compromiso del festival con el relevo generacional y el impulso al nuevo talento panameño.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó su agradecimiento a los homenajeados, destacando su constancia y el sentido de comunidad que caracteriza al gremio del ballet en Panamá. Asimismo, exhortó a que la historia y el legado de los galardonados sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.

La velada también contó con el estreno de una pieza del coreógrafo Eduardo Blanco y con la presencia de destacadas figuras internacionales, entre ellas Viengsay Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba.

Un evento que celebra el ballet

El Ballet Nacional de Panamá, bajo la dirección artística de Sasa Adamovic, invita al público a disfrutar de este histórico Encuentro Internacional de Ballet, que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales hasta el 7 de junio en el Auditorio Multifuncional Áurea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Los boletos están disponibles a través de Panatickets para quienes deseen formar parte de esta gran celebración de la danza.

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