Panamá: ciudad comercial a finales del siglo XIX

La vocación mercantil de la ciudad de Panamá determinó profundamente su arquitectura y urbanismo desde tiempos de la colonia. La tipología de la vivienda de la élite se adaptó a esta necesidad funcional: las plantas bajas se destinaban a tiendas, talleres y almacenes (bodegas) para mercancías, mientras que los pisos superiores servían de residencia. El alquiler de estos espacios era un negocio altamente lucrativo.

El descubrimiento de oro en California en 1848, -y la posterior construcción del ferrocarril transístmico en 1855-, actuaron como catalizadores para la economía de servicios de la ciudad a partir de mediados del siglo XIX. Esta coyuntura transformó a Panamá en un ‘boom town’ cosmopolita donde “corría el dinero y se especulaba con la tierra”, atrayendo una masa migratoria diversa de europeos, norteamericanos y asiáticos.

El ‘Directorio general de la ciudad de Panamá’ (1898, segunda edición), preparado por Francisco Posada, e impreso en los talleres del Star and Herald era una guía comercial con el detalle de negocios, servicios y profesionales liberales existentes. El directorio incluía también datos y reseñas sobre, “historia, geografía, estadísticas, descripciones, biografías y retratos de los hombres prominentes del Estado; itinerarios, guías de toda clase y, hasta enseñanza objetiva, si se quiere, por medio de maps, planos é ilustraciones”.

Este ‘Directorio general’ permite tener una imagen detallada de la situación comercial y urbana de la ciudad justo antes de que se iniciara la ‘Guerra de los mil días’ (1899), de las transformaciones urbanas que se darían con la Separación de Colombia (1903) y el inicio de la construcción del Canal por los norteamericanos (1904). De ahí el valor de esta publicación como fuente documental para entender la ciudad a finales del siglo XIX.

Según se cuenta en este directorio, la ciudad se organizaba en tres grandes barrios: San Felipe (central al Sudeste), Santa Ana (al Oeste) y Calidonia (al Norte y Nordeste). La ciudad tenía 31 carreras, 28 calles y 1,180 casas, además de dos plazas -la de Armas y la de Herrera-, y tres parques, el de la Catedral, el de Bolívar y el de Santa Ana. A esa fecha la ciudad contabilizaba una población 18,378 habitantes.

En lo que se refiere a infraestructura de comunicaciones, la ciudad de Panamá contaba con empresas de tranvías, de energía eléctrica, teléfono, cable submarino, además del ferrocarril y los servicios de vapores. En el caso del tranvía, por ejemplo, este era administrado por la United Electric Tranways Co. Limited, (...). Sus oficinas y talleres se ubicaban en la calle de las Carretas (actual calle 16 este), y este funcionaba entre la estación del ferrocarril y la plaza de Chiriquí.

La Compañía de Luz Eléctrica operaba desde la carrera de Córdoba (actual 3ª este), mientras que Ernesto J. Lefebre dirigía el servicio telefónico desde la calle de Mosquera. El cable submarino era operado por la Central and South American Telegraph Co., ubicada en la carrera de Caldas (actual Ave. A), y la West Indian & Panama Telegraph Company, establecida en el Consulado Británico, (carrera de Santander). Este servicio de cable tenía entre sus usuarios principales en aquella época, a La Estrella de Panamá.