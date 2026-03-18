Panamá se posiciona como epicentro del arte contemporáneo con Pinta Art Week 2026

Con el objetivo de reivindicar a Panamá como el epicentro regional del arte contemporáneo, comenzó la segunda edición de la semana del arte Pinta Panamá Art Week, que se desarrollará hasta el 22 de marzo con una programación gratuita repleta de actividades como exposiciones, recorridos, conversatorios, proyecciones cinematográficas, música y experiencias turísticas y culturales. Todo ello con el fin de situar al país en el radar de los actores clave del intercambio artístico en la región. La segunda edición de Pinta Panamá Art Week busca repetir los resultados del año pasado, cuando logró convocar a más de 2,200 visitantes y articular más de 30 eventos en la ciudad, con la participación de más de 20 galerías, instituciones y espacios de arte. Además, incluyó paneles con invitados internacionales como la especialista en mercado del arte María Sancho-Arroyo y la curadora Sofía Villena. Al igual que en la edición anterior, la agenda está coordinada por Irene Gelfman, con una profundización del eje conceptual de esta semana del arte: concebir a Panamá como un territorio de conexión, donde convergen las prácticas artísticas de Centroamérica y se tienden puentes entre el norte y el sur del continente.

¿Cuáles serán algunas de las actividades?

La semana del arte contemporáneo comenzó el miércoles 18 de marzo con un coloquio en el Auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes, moderado por el curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, Juan Canela. El conversatorio giró en torno al trabajo de los artistas Donna Conlon y Jonathan Harker, abordando el uso del sonido, el medio y la acción. Posteriormente, se realizó la inauguración oficial de Pinta Panamá Art Week. Entre las actividades destacadas, la artista Alexandra Izrastzoff presentó la intervención de un Porsche Macan Electric. La jornada incluyó la exhibición “Territorios en conexión”, curada por Irene Gelfman, y la muestra “Refugios frágiles” de Donna Conlon. Las galerías Diablo Rosso, Espacio Líquido, NG Art Gallery y la Fundación Casa Santa Ana participaron en estas activaciones. En ese mismo espacio, la artista Ana Elena Tejera presentó la performance “Selva humana”, que combina cine expandido, movimiento y memoria histórica para evocar los paisajes sumergidos del Canal de Panamá. Otro de los conversatorios destacados será “Diálogo con el mundo: el rol de las bienales”, en el marco de la participación de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia. El encuentro se realizará en el Museo del Canal Interoceánico, con la participación de Gladys Turner Bosso, Mónica Kupfer y Vittorio Calabrese. Más detalles sobre los eventos pueden consultarse en la página web oficial de Pinta Panamá Art Week.

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