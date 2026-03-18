Panamá se posiciona como epicentro del arte contemporáneo con Pinta Art Week 2026

El evento también ofrecerá <b>experiencias inmersivas de arte contemporáneo</b>, como la propuesta del proyecto <b>Marjalizo</b>, liderada por el artista <b>Arístides Ureña</b>, que se presentará en <b>Soho Mall</b>. La obra, centrada en la <b>biodiversidad marina</b>, combina imagen, sonido y atmósfera para generar una experiencia sensorial.<b>Pinta Panamá Art Week</b> articula además un circuito de <b>arte contemporáneo en Panamá</b>, con exposiciones en espacios como <b>Arteconsult, Diablo Rosso, el Museo de Arte Contemporáneo</b> y el <b>Museo del Canal</b>.En este último se presenta la muestra <b>'El jardín de Mr. Brown'</b>, de la fotógrafa <b>Tova Katzman</b>, que explora la vida de <b>Anselmo Brown</b> en la antigua <b>Zona del Canal</b>.Por su parte, el <b>Hotel Bristol Panamá</b> acoge la exhibición colectiva <b>'Coqui Calderón +7'</b>, organizada por la galería <b>Menú Creativo</b>, con obras de artistas como <b>Diego Fábrega, Sari Holland</b> y <b>Ernesto Asch</b>.Asimismo, el <b>Festival Internacional de Cine de Panamá</b> se suma con la proyección de <b>'Free Color'</b>, dedicada al artista <b>Carlos Cruz-Diez</b>, referente del <b>arte cinético</b>.La agenda se completa con actividades en espacios como la <b>Fundación Casa Santa Ana</b> y el <b>Centro Cultural de España – Casa del Soldado</b>. El programa completo puede consultarse en la web oficial de <b>Pinta Panamá Art Week</b>.