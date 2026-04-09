Panamá vibra con Javier Camarena y Rubén Fernández Aguirre en gala ‘Iberoamérica compartida’

Las <b>Embajadas de <a href="/tag/-/meta/espana">España</a> y <a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b> ofrecieron en la noche de este miércoles 8 de abril el concierto <b>‘Iberoamérica compartida. La música que nos une’</b> en el <b><a href="/tag/-/meta/teatro-nacional">Teatro Nacional</a></b>, con el tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre, en un evento que reunió a diversas personalidades como el embajador de España en Panamá, <b>Guzmán Palacios</b>; la embajadora de México en Panamá, <b>Claudia Pavlovich</b>; así como la ministra de Cultura, <b>Maruja Herrera</b>, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <b>Carlos Guevara Mann</b>.El público fue testigo de una <b>gala musical iberoamericana</b> que reunió lo mejor de la <b>tradición popular latinoamericana</b>, con canciones que transportaron a los espectadores a diversas naciones como <b>Uruguay, España y México</b>. Uno de los momentos más emotivos se vivió antes del cierre del concierto, cuando Camarena y Fernández Aguirre interpretaron el icónico bolero <i>Historia de un amor</i>. La emoción fue tal que el público <b>cantó al unísono</b>, generando una ovación memorable.La iniciativa, impulsada por las <b>Embajadas de México y España</b>, con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, tiene como objetivo la <b>promoción del diálogo, la cooperación y la solidaridad</b>, pilares de una <b>comunidad iberoamericana</b> unida por su <b>historia, idioma y música</b>.