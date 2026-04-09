Panamá vibra con Javier Camarena y Rubén Fernández Aguirre en gala ‘Iberoamérica compartida’

Las Embajadas de España y México ofrecieron en la noche de este miércoles 8 de abril el concierto ‘Iberoamérica compartida. La música que nos une’ en el Teatro Nacional, con el tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre, en un evento que reunió a diversas personalidades como el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios; la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich; así como la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

El público fue testigo de una gala musical iberoamericana que reunió lo mejor de la tradición popular latinoamericana, con canciones que transportaron a los espectadores a diversas naciones como Uruguay, España y México. Uno de los momentos más emotivos se vivió antes del cierre del concierto, cuando Camarena y Fernández Aguirre interpretaron el icónico bolero Historia de un amor. La emoción fue tal que el público cantó al unísono, generando una ovación memorable.

La iniciativa, impulsada por las Embajadas de México y España, con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, tiene como objetivo la promoción del diálogo, la cooperación y la solidaridad, pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, idioma y música.